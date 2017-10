De 5 beste sporten voor een sterk en gezond lichaam

Of je nu een paar kilo kwijt wil raken of juist je conditie wilt opbouwen, je komt er in de meeste situaties niet omheen. Sporten. Maar omdat het niet ieders hobby is om uren in de sportschool door te brengen zonder resultaat te zien, vertellen wij je wat de vijf beste sporten zijn voor een sterk en gezond lichaam.

I-Min Lee, dokter en professor aan Harvard Medical school, weet wat de beste sporten zijn om je spieren op te bouwen, hart en botten te versterken en je hersenfuncties te verbeteren. Komen ze.

Zwemmen

Een half uur zwemmen per dag zou al helpen om stress te verminderen. Steek dat maar in je zak, want deze sport staat niet voor niets in dit rijtje. Met minimale inspanning train je je hele lichaam en de kans op blessures is klein. Tai Chi

Met Tai Chi werk je vooral aan je balans, waardoor je steeds beter je evenwicht kunt bewaren. Het maakt niet alleen je lichaam sterker, maar ook je mentale gezondheid. Wist je al dat je door Tai Chi je concentratievermogen verbetert? Krachttraining

Wie niet alleen rustige sporten wil beoefenen boekt resultaat in de sportschool. Krachttraining is dan de ideale manier om je spieren te trainen. Juist door een paar keer per week je spieren te trainen worden ze sterker, waardoor de kans op blessures kleiner is. Wandelen

Wandelen is een goede manier om je hoofd helemaal leeg te maken. Sterker nog, het geheugen wordt verbeterd als je vier keer per week een half uur buiten loopt. Begin daar alvast mee, want dan kom je sneller over een herfstdip heen. Kegeloefeningen

Tot slot heeft I-Min Lee kegeloefeningen in het lijstje gezet. Waarom? Hiermee versterk je de bekkenbodemspieren en zoals je waarschijnlijk weet heb je daar op latere leeftijd weer profijt van. De dokter raadt aan om deze spieren vijf keer per dag te trainen door het een paar seconden aan te spannen en weer los te laten. Herhaal tien keer.

Bron: HLN | Beeld: iStock