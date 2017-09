Beste nieuws ever: chocolade maakt je slimmer

Eigenlijk horen we vaak alleen maar de negatieve effecten van chocolade. Het zou zorgen voor puistjes, het maakt je dikker: kortom, eigenlijk zouden we ver weg moeten blijven van dit bruine goedje. Maar goed nieuws, uit nieuw onderzoek blijkt dat deze lekkernij je beter laat nadenken. Kom maar door met die reep.

Volgens een onderzoek geplaatst in het wetenschappelijk tijdschrift Appetite kan het eten van chocolade gelinkt worden aan een hogere hersenfunctionaliteit. Hiervoor werden 968 zelfstandig-wonende personen onderzocht van 23 tot 98 jaar.

Meerdere keren per week

En dat leverde heel goed nieuws op. De mensen die namelijk meerdere keer per week lekker wat blokjes aten, scoorden in het algemeen beter dan de groep die dat niet deed. Ook hadden ze hogere resultaten op visueel geheugen, ruimtelijk inzicht, kortetermijngeheugen en abstract redeneren. Pak die chocolade dus maar uit de kast of bestel hier een lekkere box, je hebt nu een super goed excuus!

Bron: NSMBL | Beeld: Shutterstock