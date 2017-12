bedgeheimen: ‘In tegenstelling tot veel andere mannen voel ik niets voor een triootje’

Zij is 25 en verpleegkundige. Hij is 30 en vertegenwoordiger. Ze zijn anderhalf jaar samen. Officieel wonen ze nog apart, maar ze brengen hun tijd meestal samen door in zijn appartement.

Heleen

Vorige bedpartners: ‘Vier.’

Onze eerste keer: ‘We leerden elkaar kennen op de sportschool en na een tijdje vroeg hij me mee uit. Twee of drie dates later zat ik bij hem thuis op de bank. Van het een kwam het ander.’

Wij vrijen: ‘Twee keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Maarten gaat net zo vaak naar de sportschool als ik. Hij heeft een sportief, gestroomlijnd lichaam. Zijn armen vind ik erg sexy.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik ben een echte cowgirl, ik hou ervan om hem te berijden: gewoon, reversed, op m’n hurken…’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We variëren, maar klassiekers als doggystyle, cowgirl en missionaris komen vaak aan bod.’

Grootste bedblunder: ‘Ik ben een keer ongesteld geworden tijdens het vrijen. Het bed leek wel een slachtveld.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Maarten is heel open, ook in bed. Doordat hij zo open praat over wat hij wil en lekker vindt, durf ik dat ook te doen.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op idyllische plaatsen, zoals onder een waterval of op een verlaten strand.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Wat ruwer is. Ik vind het heerlijk als hij me in de hal al tegen de muur duwt en me hartstochtelijk begint te zoenen.’

Nee, bedankt: ‘Ik hoef geen sm of anale seks.’

Minpuntje: ‘Omdat ik nog bij mijn ouders woon, moet ik altijd naar hem toe als we ongestoord met z’n tweeën willen zijn. Ik leef soms uit mijn reistas.’



Ik geef mijn seksleven een 8

Maarten

Vorige bedpartners: ‘Zeven.’

Onze eerste keer: ‘Ik beken: ik handelde met voorbedachten rade. Voor haar koken, een sensueel muziekje en kaarsjes deden hun werk. We belandden op de bank en leerden elkaar van dichtbij kennen.’

Wij vrijen: ’Twee keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Heleen heeft een fijne taille. Dat maakt haar heel vrouwelijk en geeft een mooi contrast met haar sportieve schouders en billen.’

Mijn favoriete standje: ‘Ze is een beest on top.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Als zij niet bovenop zit, doe ik het graag op z’n hondjes met mijn handen op haar prachtige billen.’

Grootste bedblunder: ‘Ik ben weleens te dronken geweest om echt goed hard te blijven. Gelukkig had ze zelf ook wat op. Ik denk niet dat zij het door had.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Seks hoeft niet altijd luid, wild en over the top te zijn. Heleen is in bed subtiel en zacht.’

Ik droom weleens van: ‘Seks in de sportschool waar we elkaar leerden kennen. Ze is ook zo lekker in haar sportoutfits.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Uitgeteld en bezweet is na een work-out. Dan zou ik het zweet zo van haar lijf willen likken.’

Nee, bedankt: ‘In tegenstelling tot veel andere mannen voel ik niets voor een triootje.’

Minpuntje: ‘Heleen is wat jonger dan ik en soms merk ik dat in haar communicatie. Ze is ook wat preutser, maar ik zie haar langzaamaan wel opener worden.’

Ik geef mijn seksleven een 8

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Dit artikel komt uit Flair 46.

Beeld: iStock