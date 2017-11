Bedgeheimen: ‘Ik ben een keer te enthousiast op hem gaan zitten’

Zij is 28 en werkzoekende. Hij is 30 en heftruckchauffeur. Ze hebben vier jaar een relatie en verloren in die periode samen 60 kilo.

Alana

Vorige bedpartners: ‘Een.’

Onze eerste keer samen: ‘Was zoals bij de meeste koppels wennen. We begonnen gewoon in missionaris en hebben elkaar gaandeweg meer ontdekt.’

Wij vrijen: ‘Een à twee keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Wim heeft vrij donkere haren in combinatie met lichtgroene ogen. Heel uniek.’

Mijn favoriete standje: ‘Omdat ik lange tijd veel zwaarder was, deden we het vooral in missionaris. Nu ik beter in mijn vel zit, durf ik bovenop te zitten.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Eigenlijk zijn missionaris en ik on top de enige standjes die we doen. De rest vind ik niet echt comfortabel.’

Grootste bedblunder: ‘Ik ben een keer te enthousiast op hem gaan zitten, waarbij ik hem vol in zijn edele delen raakte. Die stoeipartij was snel voorbij.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Dat ik tijdens de seks mijn onzekerheden moet loslaten als ik echt wil kunnen genieten.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Lichtjes bezweet van het werk thuiskomt in een overall of veiligheidsvest. Vind ik een heel mannelijk gezicht.’

Ik droom weleens van: ‘Het perfecte lijf. Dan zou ik in bed veel zelfverzekerder en daardoor ook ondernemender zijn.’

Minpuntje: ‘Net als ik kan Wim ook nog wel wat kilo’s kwijt. Het gaat al beter, maar het extra gewicht is een killer voor ons uithoudingsvermogen.’

Ik geef mijn seksleven een 7

Wim

Vorige bedpartners: ‘Nul.’

Onze eerste keer samen: ‘Was voor mij heel speciaal. Het was de eerste keer dat ik me uitkleedde voor een vrouw. We hebben onze tijd genomen, daardoor voelde ik me al snel bij haar op mijn gemak.’

Wij vrijen: ‘ Een à twee keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Ze heeft mooie, volle borsten.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind het opwindend als Alana boven op me zit.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Missionaris. Daar voelen we ons allebei het comfortabelst bij.’

Grootste bedblunder: ‘Toen ik na twee minuten al werd geveld door een kramp in mijn voet.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Toen ik Alana leerde kennen, woog ik meer dan honderd kilo. Zij heeft me laten zien dat mensen met overgewicht ook geliefd kunnen zijn. Tegelijkertijd heeft ze me gemotiveerd om samen op dieet te gaan, om beter in ons vel te zitten.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Voor me stript en haar kleren door de kamer slingert.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op een spannende plaats. Dat ziet er op televisie tenminste altijd heel opwindend uit.’

Minpuntje: ‘Het zou fijn zijn als we allebei nog twintig kilo kwijtraakten, zodat mijn uithoudingsvermogen ook vooruitgaat. We hebben nog een weg te gaan voordat we zorgeloos kunnen zijn in de slaapkamer.’

Ik geef mijn seksleven een 7,5

