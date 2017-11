Bedgeheimen: ‘Soms zijn we zo ruig dat we een paar dagen out of business zijn’

Zij is 26 en werkt in de sm-wereld, hij is 37 en fysiotherapeut. Ze zijn vier jaar samen en leerden elkaar kennen op een fetisj-evenement.

Daphne:

Vorige bedpartners: ‘Meer dan vijftig.’

Onze eerste keer: ‘We leerden elkaar kennen op een seksfeestje, waar we door vrienden aan elkaar werden voorgesteld. Het klikte en we sloten ons aan bij het groepje vrienden dat in de jacuzzi zat te spelen.’

We vrijen: ‘Vier à vijf keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Ik hou van zijn grote, stevige handen. Daarmee kan hij me flink op m’n plaats zetten en me een stevige spanking geven.’

Mijn favoriete standje: ‘Op mijn rug, vastgemaakt aan de bedspijlen en met een kussen onder mijn heupen.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Routine zou de ondergang zijn van ons seksleven.’

Grootste bedblunder: ‘We houden van kinky seks, maar daar komen soms ook ongelukjes van. Een bloedende tepel, een handafdruk op mijn billen of handboeien waarvan het sleuteltje kwijt is.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Op een strenge en mannelijke toon eist wat ik moet doen in bed. We hebben een duidelijke rolverdeling, daar worden we allebei heel opgewonden van.’

Ultieme afknapper: ‘Seks met één standje, één ritme en één doel: zo snel mogelijk klaarkomen.’

Ik droom weleens van: ‘Een seksfeestje à la Eyes Wide Shut.’

Nee, bedankt: ‘Ik zou me bij Peter heel ongemakkelijk voelen in de rol van meesteres. Dat doe ik wel in mijn werk, maar in ons privéleven ben ik de onderdanige.’

Minpuntje: ‘Soms zijn we zo ruig dat we een paar dagen out of business zijn.’

Ik geef mijn seksleven een 9

Peter

Vorige bedpartners: ‘Meer dan vijftig.’

Onze eerste keer samen: ‘Hoewel er tientallen mooie dames schaars gekleed op het feestje rondliepen, had ik alleen oog voor haar. Daardoor wist ik meteen dat zij meer was dan een speeltje.’

We vrijen: ‘Vier à vijf keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Ik kan echt niet kiezen tussen haar billen en tepels. Die spelen dan ook vaak de hoofdrol tijdens onze spelletjes.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik neem haar het liefst doggystyle, met haar paardenstaart in mijn hand.’

En zo vrijen we het vaakst: ‘We hebben geen vaste routine. Zolang het maar niet saai of eentonig wordt.’

Grootste bedblunder: ‘Ik ben het sleuteltje van de handboeien weleens kwijtgeraakt. Gelukkig zit er altijd een release op die dingen.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Mijn favoriete lingerie en haar halsbandje aantrekt. Dat is onze codetaal voor speeltijd.’

Ultieme afknapper: ‘Ik zou nooit het bed kunnen delen met een vrouw die preuts is. Dat past niet bij mijn levensstijl.’

Ik droom weleens van: ‘Needle play, een sm-vorm waar Daphne niet dol op is.’

Nee, bedankt: ‘Ik zou nooit onderdanig kunnen zijn. Daphne heeft wel beide eigenschappen in zich, maar ik wil altijd dominant zijn.’

Minpuntje: ‘Soms geniet Daphne wel heel erg van andere vrouwen. Dan ben ik weleens bang dat ze verliefd wordt op een vrouw.’

Ik geef mijn seksleven een 9

