Bedgeheimen: ‘Missionaris is een blijver’

Zij is 29 en verpleegkundige. Hij is 30 en vertegenwoordiger. Ze zijn zes jaar samen en verwachten dit jaar hun eerste kind.

Maartje

Vorige bedpartners: ‘Drie.’

De eerste keer samen: ‘We deden het in missionarishouding. Veel andere opties hadden we niet, want ik sliep destijds in een hoogslaper. De afstand tot het plafond was hooguit een meter.’

We doen het: ‘Een à twee keer per week. Nu ik zwanger ben, doen we het minder vaak. Wout vindt het niet zo vanzelfsprekend om nu seks te hebben. Zeker niet sinds hij de baby zag en voelde bewegen.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Zijn borstkas, denk ik. Al mag het totaalplaatje er ook wel zijn. Hij heeft ook heel mooie, gespierde benen.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik heb niet echt een voorkeur. Wel vind ik het leuker wanneer Wout de leiding neemt.’

Zo doen we het ‘t vaakst: ‘Missionaris is een blijver.’

De hotspot: ‘Op de bank voor de open haard.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Dankzij Wout ben ik zelfverzekerder over wie ik ben, over mijn lichaam en wat ik precies wil in bed.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Mijn heupen vastpakt of streelt.’

Ik droom weleens van: ‘Meer seks op spannende locaties. Helaas is Wout daar minder voor te porren.’

Nee, bedankt: ‘Een rollenspel lijkt me niks. Dat zou waarschijnlijk uitmonden in één grote giechelbui.’

Ultieme turn on: ‘Veel heb ik niet nodig. Een simpel ‘Ga je mee naar boven?’ volstaat al.’

Absolute afknapper: ‘Slechte ochtendadem.’

Ik geef mijn seksleven een 9

Wout

Vorige bedpartners: ‘Tien.’

De eerste keer samen: ’Dat gebeurde zo’n zes jaar geleden op haar studentenkamer. Omdat we allebei al wat ervaring hadden, ging het meteen vlot, alsof we het al honderd keer gedaan hadden.’

We doen het: ‘Twee keer per week. Nu Maartje zwanger is, doen we het tijdelijk wat minder.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Niet bijzonder verrassend, maar haar billen en borsten zijn fantastisch.’

Mijn favoriete standje: ‘Het zittende-missionarisstandje.’

Zo we het ‘t vaakst: ‘Varianten van de missionaris blijven populair.’

De hotspot: ‘Voor mij is dat gewoon in bed. Misschien niet superspannend, maar wel een plek waar we ons allebei op ons gemak voelen.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Communiceren. Het is belangrijk dat je kunt zeggen waar je zin in hebt.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Boven op me komt zitten.’

Ik droom weleens van: ‘Een trio. Met een tweede vrouw, niet met een andere man.‘

Nee, bedankt: ‘Seks met iemand van mijn eigen geslacht.’

Ultieme turn on: ‘Elkaar zoenen als Maartje op schoot zit. En dan maakt het niet uit waar we zijn of wie erbij zit.’

Absolute afknapper: ‘Ik hou er niet van wanneer er tijdens het voorspel te veel wordt gepraat.’

Ik geef mijn seksleven een 9

Dit artikel komt uit Flair 25. Deze editie ligt nu in de winkel.

Beeld: IStock