Bedgeheimen: ‘Het lukt me niet om mijn libido weer op gang te krijgen’

Zij is 31 en werkzoekende. Hij is 34 en bankmanager. Ze zijn zes jaar samen en hebben een zoon van drie jaar.

Lees ook: Bedgeheimen: ‘Ik had al een tijd geen seks meer gehad, dus onze vrijpartij was te vlug over’

Sarah

Vorige bedpartners: ‘Acht.’

De eerste keer: ‘Kwam ik net uit een turbulente relatie. Ik zocht afleiding, maar vond een man die echt liefdevol was. Ook in bed.’

Wij vrijen: ‘Drie keer per maand.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Steve heeft blond haar en blauwe ogen. Het klinkt cliché, maar ik val wel op dat klassieke beeld van schoonheid.’

Mijn favoriete standje: ‘Door de jaren heen ben ik minder avontuurlijk geworden. Ik hou nu meer van comfort, ook in bed. Missionaris of lepeltje-lepeltje dus.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Er is helemaal niks mis met de missionaris.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Mijn vriendjes vóór Steve waren heel egoïstisch. Ook in de slaapkamer draaide alles om hen. Pas bij Steve heb ik geleerd dat het oké is om als vrouw te genieten van seks. Er zijn wel degelijk mannen die het genot van hun vriendin op de eerste plaats zetten.’

Voorspel is: ‘Een romantische avond, lieve woorden en geknuffel.’

Ik word helemaal wild als: ‘Oscar and The Wolf uit de boxen blaast in de slaapkamer.’

Ik droom weleens van: ‘Een maand met Steve in een kuuroord. Echt even de tijd nemen om weer dichter bij elkaar te komen.’

Nee, bedankt: ‘Ik wil nooit meer het bed delen met een man die alleen aan zijn eigen orgasme denkt.’

Minpuntje: ‘Door een aantal tegenslagen zijn Steve en ik qua intimiteit erg uit elkaar gegroeid. Ik ben zo dankbaar voor zijn liefde en geduld, maar het lukt me niet om mijn libido weer op gang te krijgen.’

Ik geef mijn seksleven een 6.

Steve

Vorige bedpartners: ‘Drie.’

Onze eerste keer samen: ‘Gebeurde heel onverwacht. We kenden elkaar al een tijdje via vrienden, maar waren niet echt close. Op een feestje raakten we aan de praat. Vier uur later was het raak.’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per maand.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Ik zou willen dat Sarah weer wat vaker lacht. Dan straalt haar hele gezicht.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vond het heerlijk toen ze vaker boven op me zat. Dan zag ik hoeveel zin ze had en hoe erg ze genoot.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Ons seksleven is wat minder avontuurlijk geworden. Nu doen we het vaak lepeltje-lepeltje of missionaris.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Dat zelfs de mooiste vrouw die ik ooit heb gezien heel onzeker kan zijn. Ik zou haar zo graag duidelijk maken dat ze prachtig is.’

Voorspel is: ‘Laten zien dat je van elkaar houdt, ook op een fysieke manier.’

Ik word helemaal wild als: ‘Ze een mooi setje aantrekt en zich vrouwelijk en zelfverzekerd voelt.’

Ik droom weleens van: ‘Spontane seks op een spannende plaats.’

Nee, bedankt: ‘In tegenstelling tot veel mannen zegt een triootje mij helemaal niets.’

Minpuntje: ‘Sarah en ik zijn uit elkaar gegroeid op seksueel gebied. We houden enorm van elkaar, maar we moeten een manier vinden om ook ons intieme leven weer op de rails te krijgen.’

Ik geef mijn seksleven een 6.

Dit artikel komt uit Flair 10. Deze editie ligt nu in de winkel.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: IStock