Bedgeheimen: ‘ik geef mijn seksleven een 8’

Zij is 24 en verkoper. Hij is 28 en barman. Ze hadden vijf jaar een knipperlichtrelatie, nu wonen ze samen.

Binta

De eerste keer: ‘Was een bijzondere afsluiter van een onvergetelijk feestje. We hadden de hele avond samen gedanst, tot we het allebei niet meer konden houden en naar zijn appartement zijn geracet.’

Wij vrijen: ‘Twee keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Zijn fantastische bos krullen. Heerlijk om doorheen te woelen.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik zit het liefst bovenop. Zo heb ik alles een beetje onder controle.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Doggystyle.’

Grootste bedblunder: ‘Ik heb zijn penis ooit bijna gebroken. We deden het op z’n hondjes en ik duwde mijn billen iets te enthousiast naar achteren. Net op dat moment floepte hij eruit. Ik ramde hem behoorlijk hard.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Vóór Malik had ik nog nooit gepijpt. Hij heeft me geleerd wat een man lekker vindt.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Voor me zingt. Hij heeft een heel mooie stem en ook behoorlijke moves.’

Absolute afknapper: ‘Malik is een flierefluiter. Als ik merk dat hij te close is met een ander meisje, ga ik door het lint.’

Ik droom weleens van: ‘Een avond vol romantiek. Als hij zijn best doet, voel ik me echt een prinses.’

Nee, bedankt: ‘Een andere vrouw schop ik uit bed!’

Minpuntje: ‘Malik heeft een heel groot uithoudingsvermogen, maar dat maakt seks met hem soms ook vermoeiend.’

Ik geef mijn seksleven een 8

Malik

De eerste keer: ‘Die was nadat Binta me de hele avond al knettergek had gemaakt op de dansvloer. Ze stond pal tegen me aan te dansen en dat had zo z’n effect. Ik barste bijna uit mijn vel toen ik in haar oor fluisterde dat ik haar mee naar huis wilde nemen. En al helemaal toen ze zich omdraaide en zei: ‘Oké, laten we gaan.’’

Wij vrijen: ‘Twee à drie keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Haar African booty.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik doe het graag doggystyle. Lekker wild en met een geweldig uitzicht.’

En zo vrijen we het vaakst: ‘Op z’n hondjes. Ja, ik ben een lucky guy.’

Grootste bedblunder: ‘We hebben het eens in mijn auto geprobeerd, maar alles zat in de weg. Het stuur, de pook, de stoelen. Nogal oncomfortabel dus.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Dat het masseren van haar voeten een magisch effect heeft. Ze komt daarna supermakkelijk klaar.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Voor me danst. Ze heeft heel sexy heupen.’

Absolute afknapper: ‘Ik hou ervan als Binta mooi is opgemaakt en vrouwelijke kleren draagt. Een baggy joggingbroek is niet mijn ding.’

Ik droom weleens van: ‘Blowjobs. Hoe meer, hoe beter. Daar is mijn vriendin gelukkig ook heel goed in.’

Nee, bedankt: ‘Geen andere dude in mijn bed! Of behaarde benen, oksels of venusheuvel.’

Minpuntje: ‘Binta is erg jaloers. Als ik met een ander meisje praat, flipt ze al. Dan wil ze soms dagen niet met me vrijen.’

Ik geef mijn seksleven een 8

