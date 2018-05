Bedgeheimen: ‘Handboeien vind ik oké, maar tepelklemmen gaan te ver’

Zij is 28 en receptioniste, hij is 27 en werkt in de horeca. Ze zijn vijf jaar samen en hebben een zoontje van twee maanden.

Lees ook: Bedgeheimen: ‘Ik wil nooit meer een relatie waarin seks vooral een verplichting is in plaats van plezier’

Femke

Vorige bedpartners? ‘Drie.’

De eerste keer samen: ‘Liep alles in het honderd. We waren allebei heel onzeker en onhandig en wisten niet precies wat we nou moesten doen met het condoom. Gelukkig vonden we dat allebei hilarisch.’

We vrijen: ‘Eén keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Ik ben verliefd geworden op zijn lach. Als Vico glimlacht of schaterlacht, krijg ik vlinders in mijn buik.’

Mijn favoriete standje: ‘Vóór de baby deed ik het ’t liefst doggystyle. Nu mag het wel wat rustiger.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Mijn bevalling ging niet van een leien dakje. Omdat ik nog niet helemaal hersteld ben, doen we het nu eigenlijk alleen in missionarishouding.’

Voorspel is: ‘Een lekker etentje bij kaarslicht. Ik ben niet voor niets op een Italiaan gevallen, haha.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Vico laat me mijn eigen schoonheid zien. Dankzij hem heb ik veel meer zelfvertrouwen. Ook met mijn post-zwangerschapslijf.’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Met ons zoontje bezig is. Hij is een fantastische vader en dat vind ik enorm aantrekkelijk.’

Ik droom weleens van: ‘Een romantisch huwelijksaanzoek.’

Nee, bedankt: ‘Hoewel ik de 50 Shades-trilogie verslond, ben ik geen voorstander van echte sm. Handboeien en blinddoek vind ik oké, maar zwepen of tepelklemmen zijn echt een brug te ver.’

Minpuntje: ‘We hebben lang moeten wachten voordat ik zwanger werd en nu, met de baby, staat ons seksleven op een lager pitje. Het is al een tijdje geleden dat we

echt gepassioneerd de liefde bedreven, zonder zorgen aan ons hoofd.’

Ik geef mijn seksleven een 7

Vico

Vorige bedpartners? ‘Een.’

Onze eerste keer samen: ‘Was hopeloos! Ik leek weer een tiener die niet wist waar hij mee bezig was. Gelukkig hadden we al een goede band en konden we er erg om lachen. Poging twee ging daardoor een stuk beter.’

We vrijen: ‘Eén keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Ik wil niet platvloers lijken, maar ze heeft echt een heel mooi, vol decolleté.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind staand seksen echt opwindend. In bed kies ik voor doggystyle.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We doen het eventjes rustig aan. Ook van de missionarishouding kan ik echt genieten.’

Voorspel is ‘Een massage krijgen en daarna lekker zoenen. Eerst relaxen om daarna compleet uit ons dak te gaan.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Aan een goede relatie moet je werken. In het begin vond ik alles vanzelfsprekend. Femke heeft me laten inzien dat ik moeite moet doen voor dingen die het waard zijn.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Zich speciaal voor mij aankleedt en opmaakt. Zeker als ze dat rode lingeriesetje eronder draagt.’

Ik droom weleens van: ‘Een vrijpartij bij zonsondergang. In Toscane, dat is de streek waar ik vandaan kom.’

Nee, bedankt: ‘We hebben het weleens geprobeerd, maar ik vind het heel ongemakkelijk om samen naar porno te kijken. Dat bewaar ik liever voor een avond alleen, haha.’

Minpuntje: ‘Als kersverse ouders zijn we vaak te moe om nog echt van elkaar of van seks te genieten. Natuurlijk is dat maar tijdelijk, maar ik let wel op dat het geen gewoonte wordt.’

Ik geef mijn seksleven een 7,5

Dit artikel komt uit Flair 19. Deze editie ligt nu in de winkel.

Beeld: IStock