Bedgeheimen: ‘Goed zijn in bed heeft niet  zo veel met ervaring te maken’

Zij is 30 en communicatiemedewerker, hij is 44 en zelfstandige. Ze zijn zes jaar samen en hebben een dochter van twee jaar.

Lees ook: Bedgeheimen: ‘Het lukt me niet om mijn libido weer op gang te krijgen’

Lies

Vorige bedpartners: ‘Achttien.’

De eerste keer: ‘Ik kwam vroeg in de puberteit en deed het voor het eerst op mijn veertiende. Ik had dus al veel ervaring, maar pas nu weet ik hoe lekker seks kan zijn.’

Wij vrijen: ‘Drie à vier keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Paul heeft zo veel uitstraling en charisma. Ik ben echt gezwicht voor zijn charmes.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik zit graag bovenop, in cowgirl of reversed cowgirl. Dan heb ik meer controle over mijn lichaam, terwijl hij ook enorm geniet.’

Grootste bedblunder: ‘Mijn lichaam is heel gevoelig en mijn bloeddruk schommelt vaak. Daardoor worden fysieke inspanningen me snel te veel. Ik ben tijdens het vrijen weleens van mijn stokje gegaan.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Goed zijn in bed heeft niet zo veel met ervaring te maken. Het gaat om de aandacht voor het genot van jezelf en elkaar. Daar open over blijven praten is heel belangrijk.’

Ik word helemaal wild als: ‘Paul na het sporten bezweet uit staat te hijgen. Dat wekt een dierlijke drang in me op. Dan moet ik zijn lichaam kussen, aanraken en voelen.’

Ik droom weleens van: ‘Een tweede liefdesbaby. Helaas valt die moeilijk te combineren met onze werk en ons sociale leven. Ik vind het belangrijk dat we partners blijven en niet alleen ouders zijn.’

Minpuntje: ‘Mensen hebben vooroordelen over onze relatie, door ons leeftijdsverschil. Het heeft het lang geduurd voordat ik ze naast me neer kon leggen.’

Ik geef mijn seksleven een 9

Paul

Vorige bedpartners: ‘Zeven.’

De eerste keer: ‘Was fijner dan alle vrijpartijen ervoor. Natuurlijk moet je elkaar ook in bed leren kennen, maar de klik en het vuur tussen ons waren er meteen.’

Wij vrijen: ‘Drie à vier keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Haar geweldige karakter is verpakt in een oogverblindend mooi gezicht en een onbeschrijflijk lekker lichaam.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik hou van alles waarbij mijn handen vrij spel hebben om haar te strelen, knijpen of een speels tikje te geven.’

Grootste bedblunder: ‘Ik draai er niet omheen: er is een leeftijdsverschil. Af en toe moet ik even aan de rem trekken en haar jeugdige enthousiasme wat temperen om haar bij te kunnen houden.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Dat volwassenheid en openheid ook in bed niets te maken hebben met leeftijd, maar met hoe je zelf kijkt naar liefde en seksualiteit.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Naakt of in een mooi lingeriesetje door het huis loopt. Gewoon naar haar kijken is genoeg om botergeil te worden.’

Ik droom weleens van: ‘De crazy seksmarathons die we vroeger hadden. Begrijp me niet verkeerd: ik heb niets te klagen, maar dat waren echt onvergetelijke nachten.’

Minpuntje: ‘Door mijn drukke agenda heb ik soms het gevoel dat ik haar te weinig aandacht geef en weer wat vaker romantisch uit de hoek moet komen. Daar ga ik snel werk van maken.’

Ik geef mijn seksleven een 10

Dit artikel komt uit Flair 12. Deze editie ligt nu in de winkel.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: IStock