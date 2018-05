Ook zonder vlees kun je superlekker BBQ’en

Barbecueën = vlees. Dat is in ieder geval jaren zo geweest, maar dat hoeft helemaal niet. Ook als vegetariër of veganist kun je prima meedoen met de zomerse barbecues in je tuin of het park!

Seppe Nobels, jurylid van het Belgische programma ‘Grillmaster’ vertelde aan ‘Het Laatste Nieuws’ zijn do’s en don’ts als het op vleesloos grillen aankomt. Wij delen onze favorieten graag met jou.

Beperk je niet tot wat je kent

‘Beperk je niet tot klassieke barbecuegroenten als paprika of maïskolven. In principe zijn álle groenten geschikt voor de grill, behalve bladgroenten die te ver uiteen groeien.’

Volg het seizoen

‘Nu het barbecueseizoen steeds vroeger start, mag je gerust naar echte lentegroenten als paksoi, radijzen en asperges grijpen.’

Gaar voor

‘Wie hardere groenten als asperges op het barbecuerooster wil leggen, gaart die beter even voor. Door asperges eerst even kort in een bouillon te koken, volstaat het om ze slechts eventjes op het barbecuevuur zelf bruin te grillen. Dat spaart niet alleen flink wat tijd uit, maar voorkomt ook dat groenten verbranden.’

Overdrijf niet met kruiden en marinades

‘Omdat het ‘maar’ om groenten gaat, gaan mensen al eens vrezen dat de smaak te flauw zal uitvallen en dreigen ze te overkruiden met bijvoorbeeld chili- of andere pepers. Hoeft allemaal niet. Laat de puurheid van de groenten ook op de barbecue overheersen. Dat rokerige accentje volstaat voor een optimale smaak.’

Ga voor het ‘vleesgevoel’

‘Wie de volledige barbecue vegetarisch wil maken, maar toch een ‘vleesgevoel’ wil hebben, kan bijvoorbeeld voor een aubergine of portobellochampignon kiezen, groenten met zeer vlezige texturen.’

Doe eens iets anders dan gepofte aardappel

‘Waarom altijd weer diezelfde aardappelen-in-de-schil op dat barbecuemenu zetten? Durf te variëren en eens een andere knolgroente in het aluminiumpapier te wikkelen. Je kan dezelfde techniek perfect toepassen op bieten, rapen, pompoenen, noem maar op. Eens gegaard, hoef je die groente enkel nog open te snijden en kan je de heerlijke puree er zomaar uitlepelen.’

Bier!

‘Geen geslaagde barbecue zonder een fris biertje erbij, en dat geldt ook voor een groentebarbecue. Je kan het blikje, geopend en al, tijdens het bakken tussen de kolen zetten. Door de hitte stroomt het bier uit het blikje en geeft het al stomend de groenten nog een extra smaak mee.’

Bron: | Beeld: Sanoma Beeldbank