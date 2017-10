Bah: maar een derde van de Nederlanders maakt zijn smartphone schoon

Regelmatig handen wassen wordt ons van jongs af aan geleerd. Maar hoe schoon zijn je handen eigenlijk nog nadat je een berichtje hebt getypt op je mobiele telefoon?

Niet iedereen realiseert zich dat mobiele telefoons een broeinest van bacteriën zijn. Het blijkt namelijk dat 31 procent van de Nederlanders hun mobiele telefoon bijna nooit schoonmaakt. Zij doen dit één keer per half jaar of nog minder. Bovendien heeft 11 procent hun telefoon nog helemaal nooit schoongemaakt.

Van de mensen die hun telefoon wel reinigen, gebruikt slechts 6 procent een desinfecterend middel. Dit blijkt uit onderzoek van hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity.

Telefoon op het toilet

De meerderheid (67%) van de Nederlanders maakt de telefoon alleen schoon als hij zichtbaar vies is. Bovendien maken zij in dat geval vaak alleen het scherm schoon (61%). Niet erg hygiënisch, wanneer je bedenkt dat bij het overgrote deel deze metgezel zelfs meegaat naar het toilet (69%). Niet alleen de mobiele telefoon wordt weinig schoongemaakt. Slechts ongeveer de helft maakt hun tablet (52%), vaste telefoon (37%), toetsenbord (54%) en muis (44%) regelmatig schoon; eens per maand of vaker.

Broeinest van bacteriën

Het overgrote deel van de Nederlanders (87%) vindt dat zij hun handen vaak genoeg wassen, zo blijkt uit het eerder uitgevoerde Hygiene Matters-onderzoek van Essity. Maar dat zegt nog lang niet alles over de daadwerkelijke handhygiëne. Gertie Eikenaar, communicatiedirecteur bij Essity Benelux: “Als je bedenkt dat mensen hun mobiele telefoon gemiddeld zo’n 100 keer per dag ontgrendelen, dan kun je je voorstellen hoeveel bacteriën zich hier verzamelen. Zelfs als je mobiel niet zichtbaar vuil is, kan het miljoenen bacteriën bevatten. Dan kun je nog zo vaak je handen wassen, maar wanneer je je telefoon niet regelmatig schoonmaakt haalt dit weinig uit. Uit ons onderzoek blijkt dat mensen zich nog maar weinig bewust zijn van de mobiel als broedplaats voor bacteriën.”

15 oktober is het Global Handwashing Day, de reden dat het bedrijf aandacht hierop focust.

Bron: ANP| Beeld: iStockhphoto