Bah: zoveel bacteriën zitten er op jouw (hergebruikte) waterflesje

Voor het milieu is het hartstikke goed om jouw waterfles meer dan één keer te gebruiken. Iets minder geschikt is het voor je eigen gezondheid. Tenminste, als je het ding niet grondig genoeg schoonmaakt.

Dit onderzoek laat namelijk zien hoeveel bacteriën er wel niet zitten op jouw hergebruikte waterflesje. Daarbij keek Threadmill naar wel 12 verschillende soorten. De grootste boosdoener en de variant die dus het slechtste uit de test kwam was de fles met draaidop. En laat die nu net een van onze favorieten zijn (want minder lekgevaar).

Bacteriën

En, ga even zitten, of leg in ieder geval je waterflesje weg, want daar zitten wel 900.000 (!) colony-forming units per vierkante meter op. Deze units is ook wel een andere naam voor een groepje van deze bacterie. Ze zeggen dan ook dat je net zo goed het speeltje van jouw hond zou kunnen likken als uit zo’n flesje drinken: allebei even vies.

Knijpdop

De knijpdop dan, die moet toch beter zijn? Wel iets, maar ook deze komt bekaaid uit de test. Denk aan ongeveer 160.000 bacteriën per vierkante centimeter. En ook hier hebben ze weer een mooie vergelijking gemaakt met onze viervoeter. Het zou hetzelfde zijn als eten uit de voerbak van jouwe trouwe vriend. Geen zorgen, de meeste van deze bacteriën op jouw waterfles zijn niet per se gevaarlijk. Toch kwamen er ook een paar naar boven die huidinfecties of bloedvergiftiging kunnen veroorzaken. Mocht je nu toch een herbruikbare fles willen gebruiken, ga dan voor een metalen variant. Stop deze elke dag in de vaatwasser of kook ‘m uit en je weet dat je een stuk minder bacteriën binnenkrijgt.

Bron: NSMBL | Beeld: Shutterstock