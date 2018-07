Dít is waarom baby’s vaak eerder ‘papa’ dan ‘mama’ zeggen

Het is een gigantische mijlpaal voor ouders en hun baby: de eerste woordjes die de kleine kan zeggen. Er wordt tot die tijd vaak druk geoefend en door de ouders gespeculeerd: ‘wat zal-ie het eerst kunnen zeggen, ‘papa’ of ‘mama’?’ – het wordt soms zelfs een klein, lollig wedstrijdje. In de praktijk blijkt toch dat baby’s doorgaans eerder hun vader kunnen roepen, wat voor een kleine teleurstelling bij moeders kan zorgen. Maar is dat wel terecht?

Lees ook

Dít is het tijdstip waarop de meeste baby’s geboren worden

Simpele verklaring

Eigenlijk helemaal niet. Dat kinderen vaak eerder ‘papa’ dan ‘mama’ kunnen zeggen, is namelijk makkelijk te verklaren. Het woordje ‘papa’ heeft – in de meeste talen – namelijk gemakkelijkere klanken en is daarom eenvoudiger uit te spreken voor een baby. Dat ze dit eerder zeggen, is dus meer dan logisch en zou absoluut niet als voorkeur of afwijzing van het kindje moeten worden gezien (want hoewel veel vrouwen hier totaal geen last van hebben, zijn er zeker jonge moeders die dit zo ervaren).

Niks aan het handje

Ten tweede zeggen baby’s vaak eerst ‘papa’ omdat ze geen behoefte voelen om hun moeder te roepen. Kindjes hebben negen maanden lang in de buik van hun moeder gezeten en herkennen haar geur uit duizenden (nou ja, in ieder geval uit meer dan twintig vrouwen, da’s bewezen). Ze voelen zich zo verbonden met hun moeder, dat ze haar eigenlijk nooit roepen omdat ze weten dat ze altijd in de buurt is.

Achteraan in de rij?

Dat ‘papa’ de primeur heeft en ‘mama’ pas volgt na bijvoorbeeld ‘bal’, ‘poes’ of ‘opa’, hoeft dus ook absoluut niets te betekenen of iets te zijn waar een moeder zich zorgen om hoeft te maken. Klein weetje, maar tóch bijzonder fijn om te weten, vinden wij.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock