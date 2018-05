Heftig: deze app brengt in kaart hoeveel sigaretten je ‘(mee)rookt’ door luchtvervuiling

Dat roken schade aanricht aan je longen is niets nieuws en kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Maar ook het inademen van vervuilde lucht is ongezond, en dat is precies wat de makers van de app ‘Shoot! I Smoke’ in beeld willen brengen.

Nadat Marcelo Coelho en Amaury Martiny – de bedenkers van de app – een studie hadden gelezen waarin roken werd vergeleken met het leven in een grote stad, besloten ze ‘Shoot! I Smoke’ te ontwikkelen. Op basis van de onderzoeksresultaten die ze tegenkwamen, hebben ze de app gebouwd.

Meetstations

Wat je met de app kunt? In ‘Shoot! I Smoke’ wordt je huidige locatie gecombineerd met de live data van het dichtstbijzijnde meetstation van luchtkwaliteit; in de app zijn honderden meetstations van luchtkwaliteit over de hele wereld opgenomen. Het doel van de app is om te berekenen hoeveel sigaretten je per dag ‘rookt’ door vervuilde lucht in te ademen.

Nuanceren

Hoewel Katrien Smet – woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij – het doel van de app goed vindt, moet er hier en daar wat genuanceerd worden, vindt ze. ‘Ik denk dat de app vooral wil helpen sensibiliseren en dat is uiteraard goed’, zegt ze tegen HLN.be. ‘Luchtvervuiling zie je niet, terwijl iedereen wél stilstaat bij de gevolgen van roken. Ze maken de vergelijking om ons bewust te maken van ons gedrag, uiteraard is dat positief, maar wat bereik je er uiteindelijk mee? Als het mensen zou aanzetten om de trein te nemen in plaats van de auto, dan zou het helpen. Maar wat heb je eraan als toerist dat je weet dat je 5 sigaretten meegerookt hebt na een dagje Brussel?’

Twijfel

Daarnaast trekt Smet in twijfel of de vergelijking daadwerkelijk klopt. ‘Meten ze fijn stof of stikstof? Doen ze de metingen in natte of droge depositie, automatisch of semiautomatisch? Daar wordt geen informatie over gegeven’, aldus de woordvoerder tegenover de Belgische nieuwssite. ‘Bovendien is er toch nog een groot verschil tussen rechtstreeks sigarettenrook inhaleren en vervuilde lucht inademen. Ik wil ‘Shoot! I Smoke’ absoluut niet afbreken, want ik denk dat het met goede bedoelingen opgestart is. Maar ik vind het concept voorlopig te vaag om er concrete uitspraken over te doen.’

Als we Katrien mogen geloven is het dus nog wat vroeg om volledig op de app te vertrouwen, maar het neemt niet weg dat het best interessant is om een kijkje te nemen. ‘Shoot! I Smoke’ is gratis te downloaden voor iOS en Android, dus daar hoef je het in elk geval niet om te laten.

