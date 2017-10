Anne krijgt een maagverkleining: ‘Ik vind het superspannend maar heb er ook zin in’

Anne van Luin is 23 jaar en woont in Amsterdam. Ze werkt als freelance PR-manager en (mode)fotograaf. Anne staat een heel spannende periode te wachten: ze krijgt een gastric bypass, oftewel een maagverkleining. ‘Ik vind het superspannend, maar ik heb er ook zin in. Er gaan momenteel veel verschillende emoties door me heen.’ Anne deelt alles met ons: van het proces vooraf tot de operatie zelf en van het sporten met haar personal trainer tot wat ze zoal eet. Kijk je mee?

