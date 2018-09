Deze Hollywoodacteur pleit voor andere benaming van ‘miskraam’

James Van Der Beek, die we allemaal nog kennen als hoofdrolspeler van Dawson’s Creek, pleit ervoor een andere benaming te verzinnen voor een miskraam. Dat schrijft de acteur op Instagram. In zijn post staat hij stil bij de drie miskramen die zijn vrouw Kimberly heeft gehad.

Niet vanzelfsprekend

Het vijfde kindje van James en Kimberly werd in juni geboren. Veel mensen denken dan ook dat de kinderen voor het stel zo’n beetje op bestelling aan komen waaien, maar niets is minder waar. In een openhartige post op Instagram van afgelopen weekend onthult de acteur dat zijn vrouw al voor de derde keer haar kindje had verloren voordat Gwendolyn werd geboren.

‘De schuld van de moeder’

In zijn post schrijft James dat er een nieuw woord bedacht moet worden voor miskraam. Hij vindt dat het woord (‘miscarriage’ in het Engels) impliceert dat het verliezen van een ongeboren kind de schuld is van de moeder. “Alsof ze iets heeft laten vallen, of niet heeft gedragen”, schrijft de acteur. “Van wat ik heb geleerd, in alle, maar de meest voor de hand liggende, extreme gevallen, heeft het niets te maken met alles wat de moeder wel of niet heeft gedaan.” Ja, daar valt inderdaad wat voor te zeggen, James. Suggesties voor een andere benaming doet de acteur overigens niet, dus als iemand een idee heeft…

Verdriet

Vervolgens deelde hij details over hoe de verdrietige aanstaande ouders zich voelen als ze hun kindje verliezen. “Het is pijnlijk en hartverscheurend op niveaus dieper dan je ooit hebt meegemaakt”, laat hij zijn volgers weten. James en Kimberly trouwden in 2010. Naast Gwendolyn bestaat het gezin uit Emilia (2), Annabel Leah (4), Joshua (6) en de zevenjarige Olivia.

