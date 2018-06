Zó komt het dat je altijd nog plek hebt voor een toetje

Je bent begonnen met een paar stukken brood met kruidenboter, kon de olijfjes op tafel niet weerstaan en hebt een voor- én hoofdgerecht naar binnen gewerkt, maar toch heb je – ook al zit je propvol – nog steeds zin in een toetje. En gek genoeg gaat dat er nog helemaal in ook. Lijkt jouw maag ook altijd nog te schreeuwen om een laatste, zoete gang? Je bent niet de enige.

Heb je meerdere gerechten achter de kiezen maar begin je bij de gedachte aan het toetje alsnóg te watertanden? Dat zou in eerste instantie komen door je specifieke zintuiglijke verzadiging. Even een korte uitleg: als je één soort voeding naar binnen werkt, kunnen je zintuigen het op een gegeven moment saai gaan vinden en krijgt je brein een seintje dat je vol zit. Maar staat er dan een ander soort gerecht voor je neus, dus een zoet toetje na een hartig hoofdgerecht, dan kun je ineens weer trek hebben.

Flexibel

Maar hoe komt het dat het daadwerkelijk ook nog in je maag past? Het orgaan is heel flexibel en stelt zich af op hoeveel eten er binnenkomt, leggen de Noorse wetenschappers Arnold Berstad en Jørgen Valeur uit. Krijgen we dus een grote maaltijd binnen, dan ontspant de maag zich om meer ruimte vrij te maken. Hierbij speelt bijvoorbeeld het zien en ruiken van eten een rol.

Glucose

Doordat glucose (suiker) het ontspanningsreflex van de maag stimuleert, een zoet toetje er vaak nog in. De maag zet namelijk verder uit, waardoor er minder druk is en je je minder verzadigd voelt. Kortom: je hebt het idee dat je nog niet vol zit en in feite máákt suiker dus een gaatje in je maag voor het nagerecht.

Overeten

Nu weten we dus waardoor het komt, maar we kunnen het beter niet als een excuus gebruiken. Volgens de deskundigen kunnen we ons namelijk gemakkelijk overeten op deze manier. Zij benadrukken dat we het beste een kleine hoeveelheid suiker kunnen nemen na het hoofdgerecht, om de trek in iets zoets te stillen maar tegelijkertijd niet te veel binnen te krijgen. Eén chocolaatje, dus. Maar of dat nou de gemakkelijkste opgave is…

