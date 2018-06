Dit moet je doen als je een allergische reactie hebt op muggenbeet

Nu de temperaturen flink oplopen kunnen we heerlijk genieten van lange, zwoele zomeravonden maar moeten we ook oppassen dat de muggen ons niet te pakken krijgen. Van het vervelende gezoem tot jeukende bulten over ons hele lichaam: het is geen pretje.

Lees ook: 5 slimme tips tegen jeukende muggenbulten

Wat helemaal vervelend is, is wanneer je een allergische reactie krijgt op een muggenbeet. De bult wordt dan vele malen groter dan wanneer je een ‘gewone’ muggenbult hebt en de jeuk is veel extremer.

Onschuldig

Allereerst: een allergische reactie op een muggenbeet is natuurlijk hartstikke vervelend, maar het is gelukkig wel onschuldig. Als je meerdere keren gestoken bent, kun je je er een beetje koortsig, misselijk en rillerig door voelen maar dit trekt vaak al gauw weg. De jeuk kan daarentegen wel lang aanhouden.

Dit moet je doen

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, maar soms ben je al gestoken voordat je het eigenlijk echt door hebt. Op zo’n avond waarop je lekker lang in de tuin blijft hangen, bijvoorbeeld. Om de pijn wat weg te nemen, kan verkoeling fijn zijn. Doe wat ijsklontjes in een theedoek en koel hiermee de muggenbult. Je kunt ook wat azijn op een wattenschijfje doen en deze een tijdje op de muggenbult leggen. Helpen deze dingen niet? Dan kun je altijd een bezoekje brengen aan de drogist en daar speciale middeltjes inslaan.

Ver weg

En voor de volgende keer: bescherm je lichaam met DEET om muggen op afstand te houden, vergeet niet de hor dicht te doen en hang eventueel een klamboe boven je bed. Alles om ervoor te zorgen dat die vervelende beestjes ver weg blijven!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Ouders van nu, Mens en gezondheid | Beeld: iStock