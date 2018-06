Levensgevaarlijk: allergie-info op etiket klopt vaak niet

Laatst bleek de beschermingsfactor op zonnebrandproducten al niet altijd helemaal te kloppen, en nu blijkt er óók weleens verkeerde of onvolledige allergie-info op verpakkingen te worden vermeld. En dat kan levensgevaarlijke gevolgen hebben voor mensen met een voedselallergie.

Een onderzoeksteam van het UMC Utrecht en TNO volgde gedurende een jaar 157 patiënten met een voedselallergie. Hierbij ging het om deelnemers die bijvoorbeeld niet tegen pinda’s, noten, melk en kippeneieren konden.

Schokkende resultaten

De wetenschappers deden schokkende ontdekkingen; vier van de tien producten bleken allergenen te bevatten die niet op het etiket vermeld stonden, en in sommige producten zaten andere allergenen dan op de verpakking te lezen was. Door deze verkeerde of onvolledige informatie kreeg bijna de helft van de proefpersonen (46 procent) één of zelfs meerdere allergische reacties en belandden zes patiënten zelfs op de spoedeisende hulp.

Levensbedreigend

Vaak krijgen mensen met een voedselallergie al binnen een paar minuten te maken met de gevolgen. Hierbij kan het gaan om een tinteling in de mond of een reactie op de huid, maar het kan ook vele malen erger zijn. ‘De keel en slijmvliezen kunnen opzwellen, waardoor een patiënt benauwd wordt en ademhalingsproblemen krijgt’, aldus Geert Houben, toxicoloog en onderzoeker van UMC Utrecht en TNO, tegenover Het Parool. ‘Maar ook het hart en de longen kunnen aangetast worden.’

Weinig waarde

Als je weleens het etiket van je gekochte producten inspecteert, heb je vast weleens zien staan dat het sporen van bijvoorbeeld noten kan bevatten. Maar, zo legt Houben uit: ‘Aan een waarschuwing kun je geen waarde hechten, of het nu wel of niet op het etiket staat. De informatie hangt vaak niet samen met het risico dat een product voor voedselallergiepatiënten met zich meebrengt.’

Daarom worden de waarschuwingen vaak genegeerd door mensen met een voedselallergie. ‘Ze weten dat deze doorgaans geen waarde hebben’, aldus de onderzoeker. ‘Het ontbreken van een waarschuwing is bijna net zo’n groot probleem als het negeren van de informatie.’

Uniforme regels

Als het aan het onderzoeksteam ligt, zouden er uniforme regels moeten komen wat betreft de waarschuwingen op etiketten. Op Europees Niveau. Houben: ‘Maar bij de Europese Commissie heeft het geen prioriteit. Onbegrijpelijk. Dit plaatst 22 miljoen mensen in Europa dagelijks voor onnodige risico’s.’

Bron: Parool | Beeld: iStock