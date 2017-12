Aha! Dus daarom valt Oud & Nieuw zo vaak tegen

Ken je dat? Je verheugt je al dagen, nee weken, op Oud & Nieuw. Het belooft hét feest van het jaar te worden. Je hebt je beste outfit aan; je haar zit goed en de champagne vloeit rijkelijk. Maar toch heb je de volgende dag wat last van een kater. En niet alleen van de drank, maar ook omdat het eigenlijk allemaal een stuk minder leuk was dan je had verwacht.

Hoe komt het toch dat Oud & Nieuw vaak zo’n anticlimax blijkt? Het ligt in elk geval niet aan jou, want wat blijkt: bijna iedereen heeft hier last van! Bij AsapSCIENCE hebben ze op een rijtje gezet waar dat gevoel van teleurstelling vandaan komt.

1. Te hoge verwachtingen

Wij mensen zijn de enige soort die vooruit kunnen kijken. Dit kan soms heel handig zijn, maar het kan ons ook tegenwerken. Uit onderzoek blijkt 83 procent van de mensen achteraf teleurgesteld te zijn over hun Oud & Nieuw plannen. Niet omdat het niet leuk was, maar het was minder leuk dan ze verwacht hadden. Te hoge verwachtingen leiden dus vaak tot (onnodige) teleurstelling.

2. Trying too hard

In een onderzoek moesten mensen naar muziek luisteren. De ene helft werd verteld om zo vrolijk mogelijk te zijn, terwijl de andere helft gewoon moest luisteren. De tweede helft bleek veel meer van de muziek te kunnen genieten dan de eerste helft. Blijkbaar worden dingen dus juist minder leuk als je erg je best doet om ze leuk te vinden.

3. Je optimisme

Ons brein heeft de neiging de voorkeur te geven aan positieve verwachtingen. We zien de toekomst rooskleurig en verwachten een geweldige avond. Hierdoor valt het vaak in werkelijkheid wat tegen.

4. Terugblik op het afgelopen jaar

Met Oud & Nieuw kijken veel mensen terug op het afgelopen jaar. En dit roept behalve goede herinneringen vaak ook slechte herinneringen op wat kan leiden tot extra stress.

5. Alcohol

Oud & Nieuw gaat bijna altijd samen met drank. Maar wist je dat alcohol er na een tijdje voor zorgt dat je minder controle hebt over je emoties? Je krijgt last van mood swings en zult eerder droevig worden.

6. De kosten

Ga je uit met Oud & Nieuw? Dan zul je al snel merken dat alles opeens een heel stuk duurder is (terwijl het niet veel leuker is geworden). Ook hier wordt je niet echt blij van.

7. De kus

Heb je iemand die je met middernacht een zoen kunt geven? Lucky you! Voor de singles onder ons legt de kus echter extra druk op de avond.

