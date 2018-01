Afvallen lastig vol te houden? Het ligt niet aan jou!

Elk jaar heb je weer hetzelfde goede voornemen: deze keer moet je écht het afvallen vol gaan houden. Maar je merkt al snel dat het weer niet gaat lukken. Niet getreurd, je kunt er heel weinig aan doen.

Een bepaald stofje in je lichaam zorgt er namelijk voor of je wel of niet een vol gevoel krijgt. Normaal gesproken wanneer je iets eet, geven de vetcellen in je lichaam leptine af waardoor jij weet wanneer je genoeg hebt gehad. Maar als je bezig bent met afvallen, dan verdwijnen een hoop vetcellen in je lichaam. Hoe minder van deze cellen, hoe minder leptine dus ook. Je zult je dus langer hongerig voelen en dat kan nog best eens lastig zijn om daar aangewend te raken.

Hersenscans

De vermindering van dit stofje is zelfs in hersenscans te zien. Bij mensen die veel waren afgevallen was minder leptine te zien, waardoor je dus echt niet meer goed weet of je vol zit of niet. Het maakt het afvallen er niet makkelijker op, maar het ligt dus niet aan jou! Pfieuw.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock