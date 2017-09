Afvallen door vaker te eten? Het kan!

Als je wilt afvallen wordt vaak aangeraden minder te eten. Maar wat blijkt: door zes keer per dag een maaltijd te nuttigen heb je minder honger én zul je dus minder vaak snacken. Ideaal!

Dit blijkt uit het onderzoek van de Agricultural University of Athens. Ook blijft je bloedspiegel beter in balans als je vaker op de dag wat kleinere hapjes eet.

Obese deelnemers

Om tot deze conclusie te komen, werden 47 obese deelnemers gevolgd. Allemaal hadden ze of pre-diabetes of diabetes type twee. Deze groep werd opgedeeld in tweeën, waarbij de ene helft eerst drie maanden zes kleine maaltijden per dag moest eten en daarna weer gewoon drie. De andere helft moest het omgekeerde doen, dus beginnen met drie en eindigen met zes.

Betere bloedsuikerspiegel

Bij beide groepen was een flinke verbetering in de bloedsuikerspiegel te zien in de maanden waarin zes keer per dag werd gegeten. Wel moet je zorgen dat je totale calorieën over alle maaltijden hetzelfde blijft. Anders werkt het natuurlijk niet. Maar het zorgde ervoor dat de deelnemers minder hongerig waren én daardoor dus minder naar ongezonde dingen grepen. Gaan we doen!

Bron: Elle | Beeld: Shutterstock