Oh jee: dit is waarom aftersun eigenlijk niet helpt

Ook al had je je nog zo goed ingesmeerd, toch ben je helaas een beetje verbrand. Dan maar wat aftersun erop om de schade te beperken. Toch? Maar eigenlijk helpt deze verkoelende crème helemaal niet.

Het lijkt allemaal een commerciële truc om ons te doen geloven dat je jouw huidje er weer bovenop helpt. Professor Gutermuth, diensthoofd dermatologie bij het UZ in Brussel, legt uit: ‘Er is geen enkele aftersun die huidschade opgelopen door de zon kan omdraaien.’ Dus eenmaal verbrand is er geen wondermiddeltje om het op te lossen.

Huid herstellen

Verschillende aftersuns beloven de huid ‘te herstellen’. Ook dat zou de grootste onzin zijn. ‘Het herstelt de huid, geen idee wat ze daarmee bedoelen’, vertelt Tamar Nijsten, hoogleraar dermatologie in het Erasmus MC in een uitzending van Radar. ‘De DNA schade herstellen? Onmogelijk, het zou de heilige graal zijn als iemand dat zou vinden.’

Verkoeling

Maar waarom voelt het dan vaak wel alsóf aftersun wat doet? Het lijkt ons rode verbrande huidje toch wel enigszins te verkoelen en daarmee de pijn minder heftig te maken. Dat gevoel van verlichting komt door de menthol of alcohol in het product, iets waar we volgens Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, juist mee op moeten passen. Zij licht toe: ‘Dat zijn ingrediënten die de irritatie en ontsteking van de huid erger kunnen maken. Je krijg dan een tegenovergesteld effect.’

Wat dan wel?

Geen aftersun dus, maar wat dan wel? De gouden tip: koelen. Maar dan met water of een crème zonder alcohol en parfum. Nog beter natuurlijk is helemaal niet verbranden, maar wij snappen dat het gevaar soms al schuilt in een zwak straaltje. Daarom altijd smeren, ook als je denkt dat het niet nodig is.

Bron: Libelle | Beeld: iStock