Valt mee: dit is hoe vaak je moet sporten om gezond te blijven

Door ons drukke leven hebben we vaak gewoon niet de tijd om meer dan twee dagen in de week te sporten. Nu blijkt gelukkig dat het flink meevalt hoevaak je actief bezig moet zijn om gezond te blijven. Score!

Lees ook: Last van trillende spieren tijdens het sporten? Zo kom je er vanaf

Dit blijkt uit een recent onderzoek van the Journal of The American Medical Association. Hiervoor werden, al klinkt het misschien wat gek, de overlijdensaktes van vier groepen mensen onder de loep genomen. Daarbij werd een onderscheid gemaakt in hoe sportief de ‘proefpersoon’ was. Zo bestond de eerste groep uit mensen die helemaal niet sporten. De tweede groep omvatte de personen minder dan 150 minuten sporten in één a twee lessen per week en de derde degenen die meer dan 150 minuten sporten. De laatste groep was het vaakst te vinden in de fitness: deze mensen sporten meer dan 150 minuten per week verdeeld over drie of vier sessies.

Twee keer per week

En hieruit kwam eigenlijk heel goed nieuws naar voren. Je hoeft helemaal niet drie tot vier dagen in de week jezelf van de bank naar de sportschool te slepen. Al bij de mensen die minstens twee keer per week aan sport deden was een positief effect op hun gezondheid te zien. Zo gingen deze personen tot 37% minder dood aan hart- en vaatziekten en leden ze 14% minder aan kanker dan degenen die niet zo ‘vaak’ aan sport deden. Die twee keer per week moet lukken toch!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Grazia | Beeld: Shutterstock