6 simpele tips voor een gelukkiger leven

Eens per jaar, op 20 maart, vieren we de Internationale Dag van het Geluk. In het kader van deze dag – en omdat iedereen wel wat extra geluk kan gebruiken – zetten we een aantal simpele tips voor je op een rij om dat voor elkaar te krijgen.

Oh happy day! Zit je best lekker in je vel, maar ben je van mening dat tips voor een gelukkiger leven nooit een overbodige luxe zijn? Helemaal niet als je er weinig moeite voor hoeft te doen? Mooi, want hieronder vind je er een paar.

1. Help een ander

Soms heb je veel moeite gedaan om je eigen doelen te behalen, maar voel je je alsnog niet op en top gelukkig. Dat kan komen doordat je niet direct iets hebt bijgedragen aan het leven van een ander. Als je wat vaker iets voor een ander doet, vang je twee vliegen in één klap: je maakt de ander blijer, wat bijdraagt aan je eigen geluksgevoel. Gevalletje win-winsituatie, dus.

2. Eet gezond en ga naar de sportschool

Oké, misschien is deze wat lastiger vol te houden, maar je zult er écht gelukkiger van worden. Als je gezond eet, zal je je namelijk fysiek beter voelen; dit maakt het gemakkelijker om je beter in je vel te voelen. Daarnaast is sporten ook belangrijk, want dat zorgt ervoor dat er endorfine vrijkomt in je lijf. Hierdoor voel je je gelukkiger.

3. Breng tijd door met vrienden en familie

Of je nu graag op jezelf bent of het liefst de hele dag omringd wordt door mensen: iederéén wordt gelukkiger van een borrel of gezellig etentje met vrienden en/of familie. Heb een goed gesprek, lach met elkaar of geniet gewoon van elkaars aanwezigheid; het zal jullie allebei beter doen voelen.

4. Ga de natuur in

Het klinkt misschien hartstikke cliché, maar de buitenlucht zal je goed doen. Geniet van de zon en de natuur, maak je hoofd leeg en doe nieuwe ideeën op. In het bos, het park of op het strand: kies vooral voor de plek die jou het gelukkigst maakt.

5. Geef cadeautjes

Van een cadeautje krijgen wordt iedereen blij; het is immers een teken dat een ander om je geeft. En dat geluksgevoel dat je bij een ander losmaakt wanneer je een cadeautje geeft, draagt weer bij aan het jouwe. Het hoeven echt geen grote dingen te zijn; een reep chocolade of zo nu en dan een kaartje is al genoeg.

6. Wees jezelf

Zet geen masker op, maar wees je eigen leuke zelf. Het hartstikke vermoeiend voor jezelf om telkens een andere rol aan te nemen. En mensen nemen je echt wel zoals je bent en waarderen je niet meer als je je voordoet als een ander.

Enne, welk liedje past er nu beter bij de Internationale Dag van het Geluk? Precies, Happy van Pharrell Williams, natuurlijk:

Beeld: iStock