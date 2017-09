5x Waarom jouw grote zus zo ontzettend belangrijk voor je is

Even een moment voor een ode aan onze grote zussen! Want zij zijn het die ten alle tijden onze beste vriendin zijn, ons het langste kennen en altijd voor ons klaar zullen staan. Dít is waarom zij zo ontzettend belangrijk voor ons zijn!

Ze geeft je het beste advies

Bij een advies van je zus, weet je dat het uit haar hart komt. Zij wil voor jou alleen het aller-aller-beste en ze kent je door een door. Het advies van een zus is eerlijk, gemeend en vaak ontzettend nuttig!

2. Zij is altijd van alles op de hoogte

Hoewel dit niet altijd in jouw voordeel is, kan het ook heel handig zijn. Jouw zus weet als geen ander wat wel of juist niet cool is, of dat jurkje nog kán en daarmee kun jij je voordeel doen.

3. Bij haar ben je op je gemak

Je zus heeft jou waarschijnlijk in je luiers gezien en kent je zowel op je best als op je slechts. Bij haar hoef je er niet perfect uit te zien en kun je makkelijk in die slobberbroek neerploffen. Zij houdt toch zielsveel van je.

4. Jullie delen een kledingkast

Dit gaat alleen op wanneer jullie dezelfde maat hebben, maar als dit zo is, dan is het delen van een kledingkast een feit. Zowel een zegen als een vloek, want ‘Grrr… waar is die nieuwe rode top gebleven?!’

5. Ze is je beste en meest trouwe vriendin

Vanaf de eerste dag is zij al in jouw leven. Ze kent al je vreugdes maar ook alle nare dingen die je hebt meegemaakt. Iedere mijlpaal kent ze. Van je eerste stapjes tot je eerste beha. Zij is er altijd voor je en dat zal ze ook altijd zijn!

Bron: Curiousmindmagazine | Beeld: iStockphoto