5 x tips om af te koelen tijdens zomerhitte

Er lijkt maar geen einde te komen aan de zomerse temperaturen, halleluja! We willen nu écht niet piepen, maar we delen toch wat tips waarmee je kunt afkoelen tijdens tropische temperaturen.

1. Geen koud water drinken

Say what? Dit gaat misschien tegen al je gewoontes in en dat snappen we best. Wij grijpen ook al snel naar liters koud water mét ijs. Maar je kunt dit beter vervangen door lauwwarme thee. Echt waar! Koud water laat je lichaamstemperatuur heel snel dalen, waardoor je lichaam ook weer sneller opwarmt. Met lauwwarm water of thee kun je dit vermijden, en zul je langer een verkoelend effect ervaren.

2. Draag lichte kleuren

Witte kleuren stoten de zon af en donkere kleuren trekken de zon juist aan. Als je een aanhanger bent van het all black-team zal het wellicht even slikken zijn, maar je kunt je dagelijkse donkere uniform beter omwisselen voor een pakkie in lichtere kleuren. Kies ook liever loszittende kleding in plaats van strakke kleding. Werkt echt!

3. Houd ramen en deuren dicht

Natuurlijk is het heerlijk om de ramen wagenwijd open te zetten, zodat het verkoelende briesje door het huis kan waaien. Maar wanneer je ramen en deuren de hele dag openzet, warmt je huis heel snel op. Zo heb je binnen no time een bloedhete woonkamer, en da’s niet fijn. Om over een hete slaapkamer maar te zwijgen. Je kunt er beter voor kiezen om je woning af te sluiten, en zelfs de gordijnen dicht te houden. Pas als de zon onder is gegaan, is het verstandig om de boel open te gooien en lekker door te laten luchten.

4. Kussen in de vriezer

Ha! Deze tip klinkt vreemd, maar is zó fijn! Uit onderzoek is gebleken dat je in tijden van hitte beter slaapt op een bevroren kussen. Hoe dan? Simpel. Doe je kussen in een afgesloten plastic zak en stop deze in de vriezer. Haal ‘m er voor het slapengaan pas uit, en zo kun je de hele nacht genieten van een koele nacht.

5. Niet te veel koffie en alcohol

Koffie is hard nodig in de ochtend en wijn is fijn – al helemaal op het terras. Dat weten we best. Maar cafeïne en alcohol stimuleren de zweetklieren. Je hartslag gaat erdoor omhoog, waardoor je lichaam harder moet werken. Dit heeft als gevolg dat je lichaamstemperatuur kan stijgen. Ook pikant eten kan hetzelfde gevolg hebben. Probeer dus niet té enthousiast te werk te gaan met die wijntjes, als je gênante zweetplekken wilt voorkomen 😉

