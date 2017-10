5 x gunstige effecten van gember

Je curry gaat er beter van smaken en heet water verandert plots in geurige gemberthee met de toevoeging van een plak gember. Yum!

Lees ook: Hoelang blijft gember goed?

Los van het feit dat gember een goede smaakmaker is, is het ook nog eens giga-gezond. Benieuwd naar de gunstige effecten van het wortelgewas?

Zuiverende werking

Je hebt vast weleens gehoord van een gembershot: een klein drankje dat je lichaam zuivert. Je raadt het al, dat komt door het hoofdingrediënt gember. Het wortelgewas zit namelijk vol antioxidanten die ervoor zorgen dat toxische stoffen worden afgebroken en het lichaam verlaten. Diabetes

Onderzoekers van de University of Sydney wisten te ontdekken dat gember het bloedglucose controleert. De knol zou namelijk – onafhankelijk van insuline – de glucose-opname in spiercellen verhogen. Ontstekingsremmend

Gember staat bekend om zijn ontstekingsremmende effect, mits je het regelmatig inneemt. Gemberthee is daarom een fijn drankje om je dag mee door te komen. Niet alleen lekker, maar ook goed om bijvoorbeeld keelontsteking mee te voorkomen. Koukleum?

Thee warmt je op, gemberthee warmt je op van binnen uit. Dit heeft als gevolg dat je het niet zo weer koud hebt. Perfect voor de koude, druilerige dagen die voor de deur staan. Weg met griep en misselijkheid

Als je last hebt van misselijkheid of een griepje, dan is gember je beste vriend. Wetenschappelijk onderzoek heeft meerdere malen uitgewezen dat het helpt tegen deze kwaaltjes. Duizelig? Ook dan zou gember kunnen helpen.

Maak het makkelijk met The Ginger People

The Ginger People heeft allerlei lekkere gemberproducten die het verwerken van het giga-gezonde gember in je voedingspatroon een stuk gemakkelijker maakt. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Organic Arjuna Ginger Bar, Ginger Soother en Bottoms Up Ginger Beer? Vanaf nu verkrijgbaar in Nederland.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Gezondheidsnet | Beeld: Sanoma Beeldbank