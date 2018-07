5 tips waardoor je slanker lijkt in bikini

We vroegen zomer, dan krijgen we zomer. En dat is allemaal leuk en aardig, maar er zit voor een hoop vrouwen een groot nadeel aan: het dragen van een bikini.

Vaak nergens voor nodig, want ieder lichaam is op z’n eigen manier mooi. Maar wat extra zelfvertrouwen met deze tips om je slanker te doen laten lijken, kan natuurlijk geen kwaad.

1. De print

De print van je bikini kan al een boel bepalen. Zo lijk je door verticale strepen slanker en mocht je van veel kleuren houden: zorg dan dat de donkerste kleuren aan de buitenkant zitten.

2. Accentueer je beste punten

Niet tevreden over je billen maar wel over je borsten? Accentueer dan jouw beste punt met je bikini. Zorg in het geval dat je stiekem wel trots bent op je borsten dat je bovenstukje lekker opvalt, en dit combineert met een rustig broekje. Zo geldt dit natuurlijk ook andersom.

3. Kies de juiste bikini

Vrouwen met brede schouders kunnen beter gaan voor een bikinitop met rechte bandjes, met volle heupen kun je beter voor een broekje met strikbadjes kiezen, een slanke taille voor een bandeautop en highwaist broekje en met volle borsten kies je het best voor een balconette top. Het draait allemaal om accentueren.

4. Zelfbruiner

Het klinkt veel vrouwen eng in de oren, maar met behulp van een likje zelfbruiner kun je slanker doen ogen. Ook een Brits onderzoek kan dat beamen: vrouwen leken daarbij maar liefst 3.5 kilo slanker door een bruin kleurtje.

5. Houding

Een kleiner maatje kopen kan soms zo’n fijn gevoel geven, maar toch is het niet slim om dit te doen bij je bikini. Wanneer het te strak zit, lijk je al snel wat voller. Liever een maatje groter en eentje die goed zit, want het labeltje ziet toch niemand.

Maar zorg vooral dat je onzekerheid je niet in de weg zit, want dit is vaak nergens voor nodig en zonde van de zonnige dag.

