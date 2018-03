5 redenen om alleen op reis te gaan

Heb je net een break-up achter de rug, loopt een vriendschap niet zo lekker of heb je gewoon even tijd voor jezelf nodig? Geloof ons: een vakantie in je uppie doet echt wonderen. Voor wie het nog nooit gedaan heeft, is het misschien een beetje eng. Maar er zijn zoveel goede redenen om gewoon lekker je koffer of backpack te pakken en er in je eentje op uit te gaan.

1. Je kan meer hebben

Een vlucht die vertraagd is, een strontchagrijnige taxi-chauffer of een hotelmedewerker die moeilijk doet: eenmaal thuis zul je merken dat jij je voortaan niet meer zo snel druk maakt om dingen. Je hebt immers allerlei tegenslagen in je eentje en in een vreemd land weten op te lossen. Oftewel, niemand die jou nog kan laten stressen.

2. Je leert jezelf ontzettend goed kennen

Doordat je ineens heel veel tijd met jezelf doorbrengt, heb je ook eens de tijd om even goed over alles na te denken. Heb je bijvoorbeeld altijd gedacht dat je niet zo sociaal was aangelegd, maar heb je in die leuke bar binnen een mum van tijd een paar leuke mensen leren kennen? Of had je altijd het idee dat je huidige baan jouw droombaan was, maar kom je tijdens je solo-reis achter dat er veel meer in jou zit? Allemaal dingen waar je tijdens je trip achter kunt komen.

3. Je hoeft nergens rekening mee te houden

Wil jij een week lang gestrekt op een bedje op het strand liggen of juist elke toeristische attractie van het land bezoeken? Dat kan dus gewoon. Er is namelijk helemaal niemand waarmee je rekening hoeft te houden. Hetzelfde geldt voor hoe laat je naar bed gaat, wat en waar je gaat eten of hoe lang je door de winkelstraten slentert. Do we need to say more?

4. Je komt even helemaal tot rust

Een geliefde die loopt te zeuren, een vriendin met wie het even niet botert of een werkgever die je belast met een enorme shitload aan werk? Nee, tijdens jouw solo-reis is er niemand die er aan jouw hoofd zeurt. ‘It’s just me, myself and I’, moet je maar denken. Enne, wanneer je ook nog eens offline gaat en je social media-kanalen, mailbox en WhatsApp even laat voor wat het is, zul je merken dat je als herboren terugkomt.

5. Je kunt jezelf voortaan beter vermaken

Doordat je tijdens het reizen op jezelf bent aangewezen en je dus enigszins zelf je animatieteam bent, kun je jezelf eenmaal terug thuis prima vermaken zonder daar anderen voor nodig te hebben. Want zonder een partner, vriendin of favoriete familielid die iets voorstellen om te doen, móet je zelf wel iets leuks bedenken.

