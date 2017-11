5 manieren om niet in een winterdepressie te raken

De winter brengt allerlei leuke dingen met zich mee: kans op sneeuw, de feestdagen en veel gezellige avondjes binnenshuis. Toch worstelen veel mensen met depressieve gevoelens, door de korte dagen en het maar gering aanwezige daglicht. Daarom deelt Flair tips, om ook in de winter happy te blijven.

Investeer in een lichttherapie lamp

Je hebt er misschien weleens over gehoord, maar deze lampen werken dus echt. Met het licht wordt natuurlijk zonlicht nagebootst, waarmee je ieder dag je portie daglicht kunt krijgen. Zelfs op donkere dagen. Slechts 30 minuten per dag zou al genoeg moeten zijn, om uit die winterdip te blijven.

Beweeg!

Hoe verleidelijk het ook is om op de bank te blijven liggen, als je snel last heb van depressieve gevoelens is het juist goed om naar buiten te gaan. Beweeg! Sporten is niet alleen gezond, maar door de endorfines die je aanmaakt voel je je direct een stuk vrolijker na je work out.

Slik extra vitamine D

De zon zorgt er in de zomermaanden voor dat je veel vitamine D binnenkrijgt. Maar in de winter is de zon ver te zoeken, waardoor het verstandig is om vitamine D in supplementvorm bij te slikken. Hierdoor blijf je energiek en fit.

Probeer aromatherapie

Dit klinkt misschien wat zweverig, maar aromatherapie schijnt heel goed te helpen tegen een winterdepressie. Wat het inhoudt? Neem eens in de week een warm bad, waar je een aantal druppels etherische olie aan toevoegt. Vooral de geuren lavendel en jasmijn zouden erg goed werken. Baat het niet, dan schaadt het niet!

Praat erover

Een open deur, maar toch voor velen een lastige uitdaging. Wanneer je merkt dat je steeds minder vrolijk wordt, spreek dit dan uit. Door je gevoelens te uiten tegenover een vriend(in), zul je je gelijk al een stuk lichter voelen. Je bent echt niet de enige die de zomerdagen mist, en je hoeft je last niet alleen te dragen. Gedeelde smart is halve smart.

Bron: Pure Wow. Beeld: Sanoma Beeldbank