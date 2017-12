5 manieren om je huid mooi te houden na een feestje

Leuk zo’n feestje, maar die wijn en weinig uurtjes slaap komen je huid meestal niet ten goede. Met het oog op oud en nieuw, delen we daarom vijf tips waarmee je kunt voorkomen dat je huid er grauw en dof uitziet na one too many drinks.

Lees ook: Maak met je outfit van elke dag een feestje

Blijf drinken

Dit is heel belangrijk. Niet alleen om de kater te verminderen, maar ook om ervoor te zorgen dat je huid gehydrateerd blijft. Alcohol droogt je uit en kan je gezicht wat opgeblazen maken. Dit kun je tegengaan door veel water te drinken. Hanteer de regel ‘bij ieder glas alcohol een glas water’ en je zult écht verschil merken!

Scrubben maar

Met scrubben kun je dode huidcellen verwijderen, wat je gezicht in een handomdraai een frissere uitstraling kan geven. Kost weinig tijd, maar heeft veel resultaat!

Je bent wat je eet?

Af en toe een gefrituurd hapje, ijsje of stukje taart kan echt geen kwaad. Maar wanneer je tot in de late uurtjes aan de wijn zit, kun je beter kiezen om die vette pizza slice te laten liggen. En kies de dag ná je feestje voor etenswaren die veel vitamine A, C en E bevatten, zoals bessen, cranberry’s, boerenkool, yoghurt, wortels en zoete aardappel. Een gezond hapje doet wonderen voor je huid!

Duik vroeg je bedje in

Waarschijnlijk gaat dit vanzelf de avond na je feestje, maar zorg ervoor dat je een goede nachtrust krijgt wanneer je iets te veel gedronken hebt. ’s Nachts heeft je huid alle tijd om te herstellen, en kunnen de donkere kringen onder je ogen weer verdwijnen.

Verwijder je make-up

Dames: verwijder áltijd je make-up! Ook wanneer je laat thuiskomt en een aantal wijntjes gedronken hebt. Weinig slaap en veel alcohol drogen je gezicht uit en kunnen ook voor inflammatie zorgen. Het verzorgen van je huid voor het slapengaan, kan deze klachten verminderen. Thanks us later!

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Goodhousekeeping. Beeld: Sanoma Beeldbank