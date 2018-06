5 dingen die je moet weten over zonnebrandcrème

Natuurlijk smeren we driftig met zonnebrandcrème zodra de zon zich van zijn beste kant laat zien. Maar hoe vaak moet je eigenlijk smeren? En is er echt een verschil tussen dure en goedkope zonnebrand?

1. SPF, wat betekent dat?

Eigenlijk is het heel simpel: als het voor jouw huidtype tien minuten duurt om te verbranden in direct zonlicht, kun je met een SPF 50 maar liefst vijftig keer langer – lees: 500 minuten of ongeveer 8 uur – in de zon zitten. Toch raden dermatologen om de twee uur opnieuw smeren aan, omdat steevast een deel van de zonnebrandcrème geabsorbeerd wordt door de huid, of weggeveegd is. Qua bescherming is er trouwens niet eens zo veel verschil tussen SPF 30 en SPF 50: SPF 30 houdt 97 procent van de uv-stralen tegen, SPF 50 houdt 98 procent tegen.

2. Hoeveel zonnecrème moet ik op mijn gezicht en hals smeren?

Je hebt een bepaalde hoeveelheid van de crème nodig om voldoende beschermd te zijn. Dat is meteen ook de reden dat het niet per se slim is om zonnebrandcrème met je foundation te mengen. Om je gezicht en hals voldoende te beschermen, heb je ongeveer een halve theelepel nodig.

3. Ik wil mijn zonnebrandcrème van vorig jaar weer gebruiken. Kan dat?

De meeste zonnebrandcrèmes blijven ongeveer een jaar goed, maar check altijd de achterkant van de fles voor de houdbaarheidsdatum. Daarop staat de PNO (periode na opening) aangegeven met een geopend potje, gevolgd door een getal en de letter M – ‘12M’ is tot 12 maanden na opening te gebruiken. Geen idee wanneer je de fles geopend hebt? Let dan op de geur en textuur van de crème. Ruikt het niet helemaal meer hetzelfde of is de melk geschift, dan is de kans groot dat-ie niet meer voldoende beschermt. Bovendien kan een veranderde textuur allergische reacties veroorzaken. Kortom: tijd om een nieuwe te kopen.

4. Is er een verschil tussen dure en goedkope zonnebrandcrème?

In principe moet elke zonnebrandcrème voldoen aan dezelfde Europese minimumnorm, dus met een product uit de supermarkt ben je prima beschermd. Maar als je bijvoorbeeld een extreem gevoelig huid hebt of gek bent op bepaalde geuren, slaag je waarschijnlijk eerder bij de apotheek of drogist. Let wel: een dure zonnecrème staat niet altijd gelijk aan beter. Zo verkoos De Consumentenbond orig jaar Ambre Solaire met karitéboter van Garnier als beste product uit een selectie van vijftien crèmes. SoLait SPF 30 van Kruidvat kwam toen als beste budgetproduct uit de bus.

5. Moet ik nog zonnecrème smeren als ik al dagcrème met SPF gebruik?

Een dagcrème is in de eerste plaats bedoeld om je huid te verzorgen. Een dagcrème met SPF is beter dan eentje zonder, maar vaak is de kwaliteit van de zonnefilter in een verzorgingsproduct ondergeschikt aan de textuur en ook niet heel hoog. En omdat je meestal minder dagcrème aanbrengt dan zonnebrandcrème, is je huid dan niet helemaal goed beschermd. Als je gaat zonnen, kun je dus maar beter een echte zonnebrandcrème over je dagcrème gebruiken.

