5 bijzondere feiten over kindjes die geboren zijn in september

Ieder kind is speciaal en ieder kind is uniek; daar kunnen we het allemaal volmondig over eens zijn. Toch blijkt dat geboren worden in de maand september, een aantal voordelen met zich meebrengt. Hieronder vijf bijzondere feiten over ‘September babies’.

Ze delen hun verjaardag met héél veel anderen

Natuurlijk worden er op iedere dag veel kinderen geboren, maar uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen geboren worden in september. In de Verenigde Staten komt 9 september als dé populairste dag uit de bus, want op die dag blijken er in Amerika de meeste kinderen geboren te worden.

Ze lopen voor op hun ontwikkeling

Kinderen die geboren worden in september, blijken geregeld voor te lopen op de ontwikkeling van hun klasgenootjes. Een recente studie wijst uit, dat dit voordeel naar voren komt wanneer het kind het vijfde levensjaar bereikt, en dat het invloed kan hebben op hun gehele leven. Zo zouden kinderen die geboren worden in september vaker naar de universiteit gaan en zelfs minder kans hebben om in de gevangenis te belanden.

Ze hebben meer kans om oud te worden

Een studie wijst uit dat mensen die geboren worden in de maanden september tot en met november, een grotere kans hebben om oud te worden. Zo zouden zij de grootste kans hebben om honderd jaar of zelfs ouder te worden!

Ze zijn vaak langer dan hun leeftijdsgenoten

Uit een recente studie van de Britse Bristol University, blijkt dat kinderen die in de nazomer geboren worden, vaak groter zijn dan hun leeftijdsgenoten. Het zou gemiddeld zo’n 5 centimeter schelen!

Ze hebben een grotere kans op sterke botten

Dezelfde Britse studie wijst uit dat kinderen die geboren worden in september, vaak sterkere botten hebben dan hun leeftijdsgenoten. De botten van deze kinderen zouden namelijk breder zijn, wat de kans op botbreuken sterk zou verminderen.

