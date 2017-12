11 apps die je helpen om dit jaar wél je goede voornemens vol te houden

Nieuw jaar, nieuwe poging om die goede voornemens dit jaar langer dan twee weken vol te houden. Met een aantal fijne apps gaat het in elk geval een stuk gemakkelijker worden. Kan het daar in elk geval niet aan liggen.

Het afgelopen jaar heb je het waarschijnlijk vaak gezegd: ‘volgende week maandag ga ik écht beginnen’. Maar met het nieuwe jaar voor de boeg kun je haast niet meer om die goede voornemens heen. Wat zijn je doelen precies? Of weet je dat eigenlijk nog niet zo goed? Met de app Coach.me kun je er gemakkelijk een aantal opstellen.

En als je je goede voornemens eenmaal op een rijtje hebt gezet, gaan onderstaande apps je helpen om ze dit keer wél te realiseren:

1. Gezonder eten: Mijn eetmeter

’s Ochtends eet je een schaaltje yoghurt, tussen de middag wat crackers met avocado, ’s avonds een gebakken visje en tussendoor wat nootjes en een rijstwafel. Hártstikke gezond en laag in calorieën allemaal, maar krijg je wel alle benodigde voedingsstoffen binnen? En eet je wel echt zo gezond als je denkt? Opschrijven zorgt ervoor dat je beter in beeld kunt brengen wat je op een dag daadwerkelijk in je giechel stopt. Invoeren, in dit geval, want met deze app van het Voedingscentrum kun je het gemakkelijk intypen. En dan zet-ie er meteen bij hoeveel vetten, eiwitten en calorieën je hebt binnengekregen met het hapje. Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

2. Georganiseerd(er) door het leven: Keeper

Als ‘rommelkont’ jouw middle name is, is het misschien verstandig om wat extra structuur toe te voegen aan je alledaagse leven. Met Keeper zorg je ervoor dat je pinpas nooit meer blokkeert omdat je drie keer de verkeerde code invoert, en heb je er geen last meer van dat je niet op het nieuwe wachtwoord van je werkmail kunt komen. In deze app zet je namelijk al je wachtwoorden overzichtelijk op een rij. Eén ding: vergeet niet je wachtwoord van Keeper zelf. Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

3. Meer lezen: Blendle Trending

Open je iedere ochtend de standaard nieuwsapps op je telefoon en word je via social media overladen met artikelen, terwijl je alleen de crème de la crème wil lezen? Op Blendle Trending krijg je de artikelen te zien die echt de moeite waard zijn, en je betaalt per artikel dat je wil lezen (nadat je een preview gezien hebt). De app zelf is gratis te downloaden. Apple iTunes & Google Play Store.

4. Vaker je telefoon wegleggen: Checky

Je hoeft je haast niet te schamen als je je hier schuldig aan maakt, want laten we eerlijk zijn, wie doet het niet? We hebben het over 24/7 je smartphone gebruiken. Om ieder wissewasje op te zoeken, je Instagram te checken en je app’jes te lezen (zelfs als je geen nieuwe hebt gekregen). Checky brengt in kaart hoe vaak je ‘m gebruikt. En wanneer je die resultaten ineens onder je neus krijgt gedrukt, denk je in het vervolg wel een tweede keer na voordat je naar je telefoon grijpt. Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

5. Meer herinneringen vastleggen: Momento

Voor je het weet is je kind alweer een jaar ouder, ben je drie keer van werk geswitcht en is je kleine hond allang geen puppy meer. En heb je er geen foto’s van opgeslagen. Deze app haalt automatisch al alle posts van Facebook, Instagram en andere sociale media, zodat je er alleen nog maar wat korte notities bij hoeft te schrijven. Ook kun je gemakkelijk foto’s opslaan en een archief maken van wat je hebt gedaan, waar je bent geweest en met wie. Zo leuk! Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

6. Efficiënter omgaan met tijd: Remember the milk

Op een dag heb je heel wat taken die je moet volbrengen, geen wonder als je er dan weleens eentje vergeet. Vergeet jij ook al-tijd iets mee te nemen uit de supermarkt? Rete-irritant, maar daar gaat deze app je bij helpen. Daarnaast kun je in één oogopslag zien wat je die dag nog moet doen én kun je de app koppelen aan bijvoorbeeld je Gmail. Plan je taken goed in en je zal merken dat je meer tijd voor jezelf overhoudt. Beter! Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

7. Meer bewegen: Hardlopen met Evy

Waarschijnlijk heb je al heel wat sporten geprobeerd, maar was het uiteindelijk een grote kostenpost waar je veel te weinig gebruik van maakte. Misschien moet je dan eens beginnen met deze app te downloaden (kost je niets) en je hardloopschoenen uit de kast trekken (moet je nog wel ergens hebben liggen, toch?). Evy fluistert je tips in en samen met haar bouw je een hardloopschema op dat bij jou past. Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

8. Minder druk maken: Fitstar Yoga en Yoga for Beginners

Als je dankzij Remember the milk zeeën van tijd overhoudt, heb je best een gaatje vrij om wat meer zen te worden, toch? Geen zin om tussen andere mensen in de yogazaal te staan of gewoonweg geen yogaschool om de hoek? Probeer het thuis met bijvoorbeeld de app Fitstar Yoga. Gratis, Apple iTunes.

9. Extra taal leren: Duolingo

Staat een nieuwe taal leren hoog op jouw verlanglijstje? Duolingo laat je op een speelse manier kennismaken met woordenschat, grammatica én uitspraak van verschillende talen. En dat kun je doen in je eigen tijd. Handig, want met de kids op de bank, je negen-tot-vijfbaan en drukke sportschema (lees: een van je andere goede voornemens) heb je weinig tijd om óók nog naar de avondschool te gaan. Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

10. Beter inzicht in je financiën: Money Pro

Is de maand altijd weer te lang in verhouding met jouw salaris? Met deze app kun je in een handomdraai rekeningen en uitgaven in een overzichtje zetten. Handig, want je kunt ze in verschillende categorieën plaatsen. Kun je aan het einde van de maand zien wat je hebt uitgegeven aan kleding en aan de dingen die je écht nodig had. Vergeet je weleens rekeningen te betalen (met irritante boetes als gevolg)? Dankzij de meldingen van Money Pro niet meer.

Wil je proeven van deze app, dan is er een gratis versie beschikbaar. Voor ongelimiteerd gebruik, moet je €4,99 neertellen. Apple iTunes & Google Play Store.

11. Meer water drinken: Waterbalance

Goed gehydrateerd blijven is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van je organen, maar bijvoorbeeld óók voor de conditie van je huid. En er jong en stralend uit blijven zien: dat wil je, toch? Toch kan genoeg water drinken er nog weleens bij inschieten. Herkenbaar? Met deze app kun je het gemakkelijk bijhouden. Gratis, Apple iTunes & Google Play Store.

