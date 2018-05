10 dingen waarvan de gynaecoloog wil dat je er nú mee stopt

Laten we er geen doekjes om winden en gewoon eerlijk zijn: een bezoekje brengen aan de gynaecoloog is zo ongeveer ons minst favoriete ding ever. We verzinnen dan ook allerlei excuses om niet te hoeven gaan, maar da’s oliedom. Geloof die beste vrouw – als je geen mannelijke arts hebt – nou maar.

1. Dat je te nerveus bent om een afspraak te maken

Het is normaal om een beetje bang te zijn, maar laat dat je niet tegenhouden om een arts te vinden en een telefoontje te plegen. Vraag vriendinnen of familie voor aanbevelingen en bel net zo lang rond tot je een arts hebt gevonden die je een goed gevoel geeft. ‘Als je een afspraak maakt, kun je het best zeggen dat je nerveus bent voor je eerste bezoek’, zegt Serena Chen, directeur van een centrum voor voortplantingsgeneeskunde in Amerika. Peil dan hun reactie: wuiven ze je zorgen weg of proberen ze je op je gemak te stellen? ‘Je wilt iemand die begrijpt dat zo’n eerste ervaring voor jou zenuwslopend kan zijn’, zegt Chen. ‘Je wilt dat mensen je steunen.’

2. Wachten tot je seksueel actief bent voordat je een gynaecoloog bezoekt

Ook al heb je nog geen seks gehad – en ben je niet van plan dat binnenkort te hebben – is een gynaecoloog nog steeds een belangrijk persoon in je gezondheids-squad. Als je een probleem hebt, is het verstandig om daar meteen mee aan de slag te gaan, of je nu seks hebt of niet. Plus, als je wel seks hebt, heb je al een arts die je vertrouwt. ‘Soms wissel je een aantal keer van arts voordat je een klik hebt met een dokter’, zegt Dr. Chen. ‘En voor je gynaecoloog denk ik dat een klik heel belangrijk is. Het is zo’n gevoelig en intiem gebied – daarbij wil je je wel comfortabel voelen.’

3. Je check-up uitstellen

We weten dat het ongemakkelijk is om te praten over je vagina met iemand die je maar één keer per jaar ziet, maar hou in gedachten dat je gynaecoloog écht niks raar vindt. ‘Het belangrijkste is dat je eerlijk bent tegen je dokter en alles vertelt wat er speelt, in plaats van dat je met nog heel veel vragen naar huis gaat’, zegt Dr. Chen. ‘Als er iets is wat je te beschamend vindt om te vragen, kun je het ook opschrijven en meenemen naar de afspraak. Als anatomische termen je ineen laten krimpen, gebruik dan woorden waarbij je je wel op je gemak voelt – je gyno heeft alles al wel een keer gehoord.’

4. Dat je de ‘feminiene hygiëne’-hype gelooft

Loop heel ver vandaan bij die producten die beloven dat ze je ~ladyparts~ laten ruiken naar een veld bloemetjes. ‘Vaginale douches worden eigenlijk geassocieerd met een hogere kans op een bekkenontsteking. Artsen adviseren juist deze dingen niet te gebruiken’, zegt Dr. Chen. ‘Feminiene deodoranten kunnen irritatie of allergische reacties veroorzaken en ze kunnen je natuurlijke waardes in je vagina uit balans brengen, waardoor je meer kans hebt op een schimmelinfectie.’ Dat gezegd hebbende, als je vindt dat je vagina extra sterk ruikt, maak dan een afspraak om te checken of je geen infectie hebt. En was je vagina gewoon met water in de douche, dat is alle hygiëne die je nodig hebt.

5. Je zorgen maken over je scheergewoontes

Het maakt je dokter echt helemaal niets uit of je een Brazilian was hebt, een ongetemde wildernis of iets er tussenin. ‘Mijn patiënten bieden altijd hun excuses aan omdat ze zich niet geschoren hebben, maar dat maakt echt niets uit’, zegt Dr. Chen. ‘De dokter denkt daar echt niet aan.’

6. Een blaasontsteking afwachten

Als je overduidelijk de symptomen hebt van een blaasontsteking (je hebt het gevoel dat je non-stop moet plassen en het brandt als je moet), verspil dan geen tijd met proberen het te genezen met huis-tuin-en-keuken-middeltjes. ‘Een blaasontsteking kan overgaan in een nierbekkenontsteking, dus het is wel urgent’, zegt Dr. Chen. Ga dus meteen naar je huisarts als je klachten hebt. En drink ondertussen water alsof het je fulltime baan is.

7. Dat je al je brandende gezondheidsvragen op Google zoekt

Behalve het feit dat je jezelf er waarschijnlijk van weet te overtuigen dat je doodgaat door een zeldzame vleesetende parasiet, kennen online sites je medische historie niet of risicofactoren die je levensechte arts wel kent. ‘Dr. Google is geweldig voor algemene gezondheidskwesties, maar als je medisch advies nodig hebt kun je het best gewoon naar een dokter gaan’, zegt Dr. Chen.

8. Je hebt heel erg last van PMS

Serieus, blijf hier niet mee rondlopen. Als je last hebt van hevige krampen of een super-hevige vloed of gekke stemmingswisselingen, wil je gynaecoloog erover horen zodat ze je kan helpen. ‘Mensen zouden niet elke maand moeten lijden’, zegt Dr. Chen. ‘Er zijn veel dingen die eraan gedaan kunnen worden, dus je moet je zeker laten onderzoeken. Het is vaak iets heel simpels wat behandeld kan worden.’

9. Lak hebben aan veilige seks

Misschien wil je niet vragen om anticonceptie en jezelf beschermen tegen seksueel overdraagbare ziektes en infecties, maar onthoud dat je gynaecoloog letterlijk de hele dag over dit soort dingen praat. Ze kan je alle mogelijke opties laten zien en je helpen kiezen voor de beste optie. En artsen hebben liever dat je dit doet vóór je daadwerkelijk seks gaat hebben. ‘Het beste is – ook al zijn mensen nerveus – om naar een arts te gaan vóór je eerste seksuele ervaring, zodat je meteen beschermd bent tegen ongewenste zwangerschappen en SOA’s.’

10 dingen waarvan de gynaecoloog wil dat je er nú mee stopt

Oké, dus je hebt je onderzoek ingepland en op de ochtend van je afspraak word je ongesteld. Het is verleidelijk om ‘m te verzetten, maar check het eerst even bij je arts. “Het kan nooit kwaad om de arts te bellen en te zeggen dat je ongesteld bent, maar of je nog steeds langs kan komen,” zegt Dr. Chen. ‘Ik vind het fijn als mensen toch nog komen, want het is lastig om een nieuwe afspraak in te plannen.’ En als je menstruatie onregelmatig is, weet je ook niet zeker of je de volgende keer wel ongesteldheidsvrij bent. Moraal van het verhaal? ‘Gewoon gaan’, zegt Dr. Chen.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock