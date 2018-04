10 dingen die je moet weten over diëten

Hallo bikini, dag kilo’s! 10 dieetweetjes die je leven (en je gewicht) voorgoed kunnen veranderen.

Eén op de drie Nederlanders van achttien jaar en ouder heeft weleens een dieet gevolgd om af te vallen. Om een jojo-effect te voorkomen, is het slim om niet meer dan een halve kilo per week af te vallen. Dat zou je moeten lukken als je ongeveer 500 calorieën per dag minder eet dan je gewend bent. Ter illustratie: dat staat gelijk aan zes bruine boterhammen. Een dieet is een voedingspatroon dat aan specifieke eisen voldoet. Het woord dieet is afgeleid van het Griekse woord diatia, wat zoveel betekent als ‘leefregel’. En houd je je aan de leefregels, dan wordt elk dieet een eitje. Na acht uur ’s avonds eten maakt níét dik. Echt niet! Weliswaar werkt je stofwisseling overdag iets anders dan ’s nachts, maar dat verschil is zó miniem dat het te verwaarlozen is. Je wordt zwaarder als je gedurende langere tijd meer calorieën binnenkrijgt dan je verbrandt, daar zijn alle wetenschappers het inmiddels wel over eens. Ongeacht het tijdstip. We hebben ons met z’n allen massaal gestort op speltbrood, omdat we denken dat het gezonder is én minder dikmakend dan tarwebrood. Think again, want het verschil tussen spelt en tarwe is veel kleiner dan we denken. Zo bevat speltbrood gewoon gluten. En calorieën. Sommige mensen verdragen speltbrood wel beter dan tarwebrood, maar het is nooit bewezen dat het gezonder is. Regelmatig sporten is een goed hulpmiddel als je wilt afvallen. Maar met alleen sporten kom je er (helaas) niet. Wil je afvallen, dan is het belangrijk dat je meer calorieën verbruikt dan je binnenkrijgt. En tijdens een gemiddeld uurtje sporten verbrand je er niet meer dan zo’n 400 à 500. Je zult dus niet alleen in beweging moeten komen, maar ook – en vooral – je eetpatroon moeten aanpassen. Hét wondermiddel op afvalgebied heet liraglutide. Dit stofje beïnvloedt onder meer het hongergevoel, verlaagt de bloeddruk en verhoogt het goede cholesterol. Volgens wetenschappers zou het weleens de oplossing voor overgewicht kunnen zijn, maar voorlopig is het alleen verkrijgbaar op doktersrecept. De saladebar in de kantine klinkt als een briljant dieetidee. In werkelijkheid zijn die tonijn in olie, knapperige bacon en blokjes feta ware calorieënbommen. Kies dan liever voor een crackertje met rosbief. Het is een veelgehoord excuus: ‘Ik ben niet dik, ik heb zware botten!’ Dat kun je nog zo hard roepen, maar feit is dat je botten eigenlijk nooit meer wegen dan 2 kilogram van je hele gewicht. Sorry. Je hersenen geven pas 30 minuten nadat je hebt gegeten het signaal dat je vol zit, dus eet lekker langzaam en kauw váák op elke hap. The fat you eat, is the fat you wear. Een waarheid als een koe, want avocado’s en noten kunnen nog zo gezond zijn, ze zijn uiteindelijk ook gewoon vet. En van vet word je dik. Gebruik je gezonde verstand, daarmee kom je het verst.

Beeld: iStock