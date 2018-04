Binnenkort een feestje? Met deze makkelijke recepten maak je zeker indruk

Weken van tevoren begint de feeststress al toe te slaan, want wat moet je de gasten nu weer voorschotelen? Ga ik voor gezonde hapjes of toch ongezond, zijn er allergieën of andere dingen om rekening mee te houden? Met deze recepten heb je alles in één: makkelijk klaar, gezond en lekker.

Kokostaart

Een kokostaart maken, hoeft echt niet zo lastig te zijn. Wat zeggen we: een kind kan de was doen. Je hebt namelijk maar twee ingrediënten nodig: gecondenseerde melk en kokos. Meng deze twee producten in een kom en giet het mengsel in een bakvorm die geschikt is voor de Airfryer. Verwarm de Airfryer voor op 175 graden en zet de bakvorm voor tien minuten in de Airfryer. Klaar is Kees (of hoe de jarige job ook heet).

Bananenmuffins

Voor de gasten die niet zo van kokos houden, kun je aan de slag met bananenmuffins uit de Airfryer. Het is iets meer werk en kost je iets meer geld, maar dan heb je wel wat. Je hebt nodig: vier rijpe bananen, twee eieren, negentig gram bruine suiker, 1 theelepel vanille-essence, drie eetlepels melk en één eetlepel Nutella voor het vochtige deel van de mix. Daar komt namelijk ook nog 250 gram meel, één theelepel zout, één theelepel bakpoeder, één theelepel baksoda, één theelepel kaneel en twee eetlepels cacaopoeder bij.