9 handige wielrentips voor beginners

Als je meer wilt bewegen, maar geen tijd (en/of zin) hebt in wekelijkse sportschoolsessies: ga dan fietsen! Want wielrennen is de perfecte sport om je conditie te verbeteren en lekker buiten te zijn. Bovendien ben je niet gebonden aan bepaalde tijden en kun je dus eenvoudig een ritje maken wanneer het jou uitkomt. Wij zetten de 9 meest praktische wielrentips voor je op een rijtje!

Flair samen met Liv

1. De ideale maat

Bij het kopen van de juiste fiets is het belangrijk om op de framemaat te letten. Mannen en vrouwen zijn natuurlijk verschillend en onze lichaamsverhoudingen zijn totaal anders. Zo zijn onze schouders smaller, zijn onze handen (vaak) kleiner en leveren wij meer kracht uit onze benen in verhouding tot mannen. Giant ontwikkelde daarom Liv, het sportieve fietsenmerk speciaal voor vrouwen en helemaal afgestemd op ons lichaam. Alle modellen van Liv hebben hun eigen geometrie; deze maatverhoudingen zijn per fiets anders en zijn vastgesteld door middel van wetenschappelijk onderzoek. Een goed begin is het halve werk en het is dan ook een goed idee om te investeren in een écht goede fiets.

2. De juiste afstelling

Zorg ervoor dat je zadel en je stuur op de juiste hoogte ingesteld staan. De fietsen van Liv hebben een smaller stuur, handgrepen die dichterbij geplaatst zijn en een goed ondersteunend dameszadel. Door een goede houding fiets je lekkerder en voorkom je blessures.

3. Het oog wil ook wat

Op zo’n gave fiets wil je er ook wel goed uitzien natuurlijk. Zonder schuren of lubberen, gewoon goed in je strakke fietspak. Liv heeft speciale fietskleding ontworpen voor op de bike, perfect voor jouw lichaam.

4. Zoek een mooie fietsroute uit

Met de fiets kom je op de mooiste plekken. Online vind je veel toffe routes, bijvoorbeeld via fietssport.nl. Dus verdiep je in de verschillende fietsroutes bij jou in de buurt.

5. Controleer de bandenspanning

Niet geheel onbelangrijk: de bandenspanning. Je banden moeten zo hard voelen dat je ze nauwelijks in kunt drukken. Ook mogen ze niet te veel verdraaien als je bijvoorbeeld over een drempel rijdt. Houd regelmatig je bandenspanning in de gaten, want hierdoor gaan je banden langer mee en geniet je nog meer van je rit.

6. Zet een fietshelm op

Fietshelmen zijn er in alle soorten en maten, dus voor ieder wat wils! Want veiligheid staat natuurlijk voorop.

7. Zoek een gezellige fietsbuddy

Ben je in een sociale bui? Zoek dan een fietsmaatje, want tijdens het fietsen kun je gewoon bijkletsen met je beste vriendin.

8. Zorg dat je niet verhongert

Een half uurtje wielrennen (25 km per uur) vreet ongeveer 170 kilocalorieën. Dit is

vergelijkbaar met een half uurtje hardlopen (10 km per uur). Zorg er dus voor dat je genoeg calorieën binnenkrijgt en niet uitgedroogd raakt!

9. Let op je houding

Fietsen is een relatief veilige manier van sporten. Je gewrichten zullen je dankbaar zijn. Toch kun je last krijgen als je niet genoeg op je houding let. Dus ontspan je schouders en zet je armen niet op slot.