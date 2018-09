Hoe slecht is het knakken van de gewrichten in je handen nu echt?

Gewrichten die knakken: de een vindt het een heerlijk gevoel, terwijl de ander het juist akelig vindt. Maar is het eigenlijk slecht voor je?

Als een lichaamsdeel stijf aanvoelt, kun je de neiging hebben om je gewrichten te knakken. Sommige mensen kiezen er dus zelf voor, maar dit is wel vaak tot grote ergernis van anderen. Zij vinden het akelig klinken en zeggen dat het schadelijk is. Maar klopt dit wel?

Wat gebeurt er als er iets knakt?

Bij sommige mensen knakken gewrichten heel makkelijk, terwijl anderen er juist veel moeite voor moeten doen. Dit zit hem in de flexibiliteit van de gewrichten. Elke gewrichtsholte bevat een klein zakje met vloeistof en in deze vloeistof bevindt zich ook een beetje gas. Door het uit elkaar trekken van gewrichten groeit de ruimte rondom de gewrichten en is er dus niet genoeg vloeistof beschikbaar om die ruimte op te vullen. Hierdoor vullen ze het met lucht, waardoor er een holte ontstaat. Als je een knak- of kraakgeluid hoort, hoor je dus eigenlijk dit gas bewegen. Het komt dus helemaal niet van je botten, wat de meeste mensen denken. Bovendien is het bijna onmogelijk om je vingers, knieën of schouders meerdere keren achter elkaar te laten knakken. Het gas heeft namelijk de tijd nodig om te herstellen.

Experimentje

Maar gevaarlijk of slecht voor je lichaam is het knakken niet. Een Amerikaanse arts heeft maar liefst vijftig jaar lang zijn linkerhand wél geknakt en zijn rechterhand niet. Het resultaat? Er was geen enkel verschil te zien tussen de handen.

Crepitaties

“Het knakken van gewrichten is inderdaad niet schadelijk voor je. Althans, als je dit zo af en toe een keer doet”, legt fysiotherapeute Steffie Schoenmakers uit aan Libelle. “Als je constant een krakend geluid hoort tijdens het bewegen, moet je wel aan de bel trekken. Dit wordt ‘crepitaties’ genoemd en is te vergelijken met het geluid dat je hoort als je door sneeuw loopt. Dan hoor je de sneeuw zachtjes kraken.” Volgens Steffie is het ook niet de bedoeling dat het knakken of kraken pijn doet, ook dan kan er iets mis zijn. In beide gevallen is het verstandig om een afspraak te maken met een fysiotherapeut.

