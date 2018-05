Anouk Hoogendijk: ‘Ik geniet van mijn vrijheid, en alle leuke dingen die ik daardoor kan doen’

Iedereen waarschuwde haar voor het grote zwarte gat, maar zij keek er juist naar uit: Anouk Hoogendijk (32) voelt zich een jaar nadat ze stopte met voetballen relaxter dan ooit. Gaat ze net zo soepel om met de dilemma’s die wij haar voorschotelen?

Je eigen talkshow of een vaste rol in een soapserie

‘Acteren is geen ambitie van mij. Presenteren vind ik wel heel leuk, maar ik wil niet per se een eigen talkshow. Het moet iets zijn dat in mijn straatje past, dus sportgerelateerd. Dat kan iets met voetbal zijn, maar ook met andere sporten. Ik ben afgestudeerd als docent lichamelijke opvoeding en hou van veel verschillende sporten.’

Heb je al concrete aanbiedingen gehad?

‘Het is een bewuste keuze geweest om niet meteen ergens te gaan werken. Ik wil eerst van alles even proeven en rondkijken, wat ik tijdens het voetballen weinig heb kunnen doen. De ene dag geef ik een presentatie, de andere dag zit ik bij een programma als analist voor de Oranje Leeuwinnen en weer een volgende dag presenteer ik filmpjes met jonge voetballertjes en gehandicapten voor ING. Ik zie het als een soort ontdekkingsreis: wat vind ik leuk, wat past bij mij, welke mogelijkheden zijn er? Geld is daarbij geen criterium. Ik vind het belangrijker dat ik iets doe wat ik leuk vind dan dat ik er rijk van word.’

Mis je de voetbalwereld waarin je zo lang hebt gewerkt?

‘Ik hoor van veel topsporters die stoppen dat ze in een zwart gat vallen of depressief worden. Ik keek juist uit naar dat zwarte gat en dacht: kom maar op met die nieuwe dingen. Ik vind voetballen nog steeds heel leuk en als ik het doe, dan is het de allerleukste sport die er is. Maar het topsportleven mis ik niet. Elke ochtend het maximale uit jezelf moeten halen, óók als je een beetje ziek bent, als het ijskoud is of als het sneeuwt. Ik geniet nu juist van mijn vrijheid, en alle leuke dingen die ik daardoor kan doen. Ik sport nog steeds regelmatig, maar dan tennis of hardlopen. Voetballen doe ik hooguit één keer per maand.’

Haaruitval of een gezicht vol acne

‘Tijdens mijn deelname aan Expeditie Robinson vorig jaar kreeg ik een paar echte dreads in mijn haar. Ik was de enige die dat had, misschien omdat ik te veel onder water zwom. Op dat moment kon ik mijn gevoel uitschakelen: ik zie thuis wel hoe het met mijn haar is. Al zeiden steeds meer andere kandidaten: ‘Oei, dit wordt wel erg.’ Toen ik eruit lag, heb ik de dreads eruit gekamd en leek het oké. Maar thuis begon mijn haar uit te vallen. Als ik mijn hand door m’n haar haalde, had ik zo honderd haren te pakken. Ik dacht: als dit zo doorgaat, ben ik binnenkort kaal. Paniek natuurlijk. Mijn haar is toch ook een beetje mijn handelsmerk.’

Ben je naar de dokter gegaan?

‘Daar moest ik toch al naartoe, want mijn oogwit was op het eiland verbrand. Dat was helemaal rood in plaats van wit. Ik was acht kilo afgevallen, veel meer dan alle anderen, omdat spierafbraak sneller gaat dan vet. Er kon bijna niets meer af, dat was gewoon gevaarlijk. Ik moest dus aankomen, maar mijn lichaam hield totaal geen eten meer binnen. Daarom wilde ik een arts laten checken of alles oké was. Hij zei dat het allemaal vanzelf goed zou komen, gelukkig.’

Heb je achteraf spijt gehad van je deelname?

‘Veel mensen zeiden: ‘Als je dit vooraf had geweten, had je vast niet meegedaan.’ Maar zo zie ik het niet. Het was een unieke ervaring die ik niet had willen missen. Ik was daar zó gelukkig! Er is geen telefoon, geen tv, geen computer: al die onrust is weg. In plaats daarvan ben je de hele dag buiten in de natuur en heb je écht contact met mensen. Dat vond ik heerlijk. Ik vond de proeven ook geweldig en van het niet eten had ik eigenlijk niet zo veel last. Het slapen was in het begin pittig, maar ook dat wende vrij snel. Ik zou het zo weer doen.’

Het hele interview met Anouk Hoogendijk lees je in de nieuwste Flair. Flair 19 ligt nu in de winkel!

Interview en productie: Fleur Baxmeier. Fotografie: Ester Gebuis.