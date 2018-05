Hebben: Aldi komt opnieuw met echte zomer musthave

Nu de temperaturen dit weekend lekker omhoog schieten, is er niets lekkerder dan languit in de tuin of op je balkon te liggen. En nu kun je natuurlijk een hele tuinset tevoorschijn toveren, maar ook gewoon naar de Aldi racen voor een heuse Air Lounger.

Lees ook: Teckel lovers opgelet: dobber nu rond op een toepasselijk luchtbed

Mocht je vorige maand bij Action achter het net gevist hebben, dan hebben we goed nieuws voor je: Aldi heeft nu namelijk ook een comfortabele Air Lounger aan het assortiment toegevoegd. Het enige wat je hoeft te doen is hem door een paar keer heen en weer te zwaaien in vorm te krijgen, et voilà: je kunt heerlijk neerstrijken op je loungestoel, om er vervolgens de hele middag languit op te kunnen relaxen.

Koopje

Enne, voor het geld hoef je niet te laten: zoals je bij de discount-supermarkt gewend bent, hoef je hier niet diep in de buidel te tasten. De Air Lounger heeft dan ook een prijskaartje van slechts 13 euro, waardoor het wel héél verleidelijk is om nu linea recta naar de winkel te racen. Helemaal wanneer je je bedenkt dat het dit hele weekend rond de 29 graden wordt. Wij zouden het wel weten…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Manners Beeld: Aldi, iStock