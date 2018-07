Deze alcoholvrije cocktail smaakt minstens zo goed als een ‘echte’

Omdat proosten op het goede leven niet altijd hoeft te eindigen met een kater: het recept voor een fijne, alcoholvrije dorstlesser.

Lees ook: Yum! Deze cocktails maken je zwoele zomeravond compleet

De ‘Peach please!’ is een verrassende limonade door de combinatie van peper en perzik. Gebruik het liefst rijpe, sappige perziken. Door ze eerst te grillen, geef je de smaak een echte boost.

Dit heb je nodig

1 kg verse perziken, gehalveerd en ontpit

300 ml siroop (zie pagina 64)

1 vanillestokje, over de lengte gehalveerd

1 rode peper, zonder zaadjes en in ringetjes

850 ml bruiswater

IJsblokjes

1 perzik, in dunne plakjes

Zo maak je het

Gril de perziken 5 minuten met de snijkant naar beneden op de barbecue. Laat afkoelen en snijd in blokjes. Doe de siroop samen met de perzik, het vanillestokje en de peper in een pan en breng aan de kook. Laat de siroop 10 minuten zachtjes koken tot de perziken zacht zijn. Laat afkoelen en giet door een zeef. Zet de siroop tot gebruik in de koelkast. Verdeel de ijsblokjes over de glazen. Giet daar 40 à 50 ml siroop op en leng aan met een scheut bruiswater. Leg in elk glas een schijfje perzik ter garnering.

Meer recepten voor alcoholvrije dorstlessers? Je vindt er nog vier in Flair29, de editie die t/m 24 juli in de schappen ligt.

Beeld: iStock