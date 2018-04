Precies op tijd voor het komende mooie weer: bij Action kun je nu een ‘air lounger’ op de kop tikken

Je kunt het je nu misschien nog niet helemaal voorstellen, maar aankomend weekend wordt het dan ein-de-lijk mooi weer. Tijd om naar buiten te gaan; of het nu je eigen achtertuin, het park of het strand is.

Lees ook: Achter het net gevist bij Lidl? Je kunt nu ook een opblaasbare jacuzzi bij Blokker scoren

Waar je ook naartoe gaat, een compacte zitzak die je ter plaatse kunt vullen met lucht komt in alle gevallen van pas. En laten ze die nu nét bij Action te koop te zijn. Voor een prikkie, natuurlijk!

Air lounger

Bij de budgetstore vind je deze week de zogeheten ‘air lounger’, in de kleuren blauw, groen en grijs, en voor slechts 12,99 euro gaat-ie over de toonbank. Voor dat kleine bedrag kun je jouw middag in de zon dus nóg ontspannender maken. Waar wacht je nog op?

Beeld: iStock, Action