Achter het net gevist bij Lidl? Je kunt nu ook een opblaasbare jacuzzi bij Blokker scoren

Toen Lidl afgelopen maand aankondigde een jacuzzi te gaan verkopen, werd iedereen wild. Met als gevolg dat het ding als warme broodjes over de toonbank ging en binnen een mum van tijd was uitverkocht. Heb jij het koopje bij de budgetsupermarkt gemist? Geen zorgen, want óók bij Blokker kun je voor een redelijk zacht prijsje een opblaasbare jacuzzi scoren.

Ja, je leest het goed. Ook dankzij Blokker kun je je eigen bubbelbad creëren. Bij de winkel vind je meerdere varianten in verschillende prijsklassen. Zo kun je er eentje scoren voor 299 euro, maar kun je ook een luxer exemplaar aanschaffen voor 555,71 euro.

Hebben? In de webshop van Blokker zijn de jacuzzi’s te vinden. Ze zijn allemaal op voorraad en worden dus ook nog eens thuis bezorgd. Wat wil een mens nog meer?

Bron: Beautify | Beeld: iStock, Blokker