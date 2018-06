3 heerlijke alcoholvrije cocktails voor de zaterdagavond

Zeg je zomer, dan zeg je rosé op het terras, cocktails en barbecues met een Coronaatje. Gezellig? Ja. Gezond? Allesbehalve. Gelukkig kan het ook anders: met deze tips én alcoholvrije alternatieven.

Sinsin Sangria

Dit heb je nodig: fruit naar keuze · 750 ml druivensap · 500 ml sinaasappelsap· 4 el citroensap ·2 el limoensap · een takje munt · ijsblokjes

Zo maak je het: Snijd het fruit in stukjes en doe het met de ijsblokjes in een grote kan. Giet al het sap erbij. Roer even, laat een tijdje trekken en werk af met een takje munt.

Nada Colada

Dit heb je nodig: 100 ml kokosmelk · 200 ml ananassap · ijsblokjes · geraspte kokos · verse ananas

Zo maak je het: Mix de kokosmelk, het ananassap en de ijsblokjes in een blender. Giet in een cocktailglas, besprenkel met de geraspte kokos en versier je glas met een schijf ananas.

Geen-gin-tonic

Dit heb je nodig: 1 limoen, in partjes · ijsblokjes · 250 ml tonic · een takje rozemarijn

Zo maak je het: Vul het glas met ijsblokjes en voeg wat limoensap en de partjes toe. Giet de tonic eroverheen. Kneus het takje rozemarijn even om de smaken los te maken en zet het in je glas.

