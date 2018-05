Deze zomerse tiramisu met Licor 43 is om je vingers bij af te likken

Ook al ben je aan de lijn, het weekend is er om te zondigen. En hoe kan dat nu beter dan met deze heerlijke zomerse tiramisu met Licor 43? Als je dan toch in de keuken staat, kun je ook meteen een sangria met deze likeur in elkaar flansen.

Het recept is voor vier personen, maar we kunnen ons voorstellen dat je deze lekkernij het liefst met niemand wil delen.

Dit heb je nodig

175 gr Mascarpone – 100 gr Lange vingers – 75 gr Suiker – 1,25 dl Slagroom – 0,4 dl Licor 43 – 0,4 dl Sinaasappel – Rasp van 1 sinaasappel. Voor de garnering: muntblaadjes en poedersuiker.

Zo maak je het

Klop de slagroom samen met de suiker en mascarpone stijf. Meng de rasp van één sinaasappel hier doorheen. Nu komt het leukste gedeelte: meng het sinaasappelsap samen met de Licor 43. Nog niet opdrinken, je hebt dit dadelijk nog nodig ;). Pak nu een platte schaal en leg daarop de helft van de lange vingers. Besprenkel de lange vingers vervolgens met de helft van het sinaasappel/Licor 43-mengsel en bestrijk daarna met behulp van een paletmes de helft van het mascarponemengsel. Herhaal dit door een nieuwe laag lange vingers erop te leggen en daarna weer het sinaasappel/Licor 43-mengsel en het mascarponemengsel er over te verdelen. Hiermee eindig je en nu kun je beginnen met de garnering. Leg een aantal zeer dunne plakjes en wat verse munt op jouw creatie. Nu even afblijen, want het baksel moet minstens 3 uur (liefst 12 uur) in de koelkast. Klaar? Strooi er nu dan nog wat poedersuiker overheen en je kunt genieten van jouw heerlijke, zelfgemaakte tiramisu.

Bron & beeld: Licor 43