Zomers recept: Thaise rijstnoedelsalade met garnalen

Geen zin in een warme maaltijd wanneer het weer zo fijn is? Snappen we, en daarom delen we dit zomerse recept met je.

Deze Thaise rijstnoedelsalade bevat veel veel verschillende smaken en dat maakt ‘m juist zo lekker. Daarnaast is het geen zwaar gerecht, maar vult het wél.

Ingrediënten voor 4 personen:

250 g rijstnoedels, Conimex

250 g haricots verts, schoongemaakt

3 limoenen, waarvan 2 uitgeperst

4 el vissaus

1 tl kristalsuiker

2 teentjes knoflook, uitgeperst

stukje verse gember, van ongeveer 2 cm, geraspt

300 g garnalen, gekookt

2 bosuitjes, fijngesneden

3 takjes munt, de blaadjes fijngesneden

3 takjes basilicum, de blaadjes geplukt

3 takjes koriander, de blaadjes geplukt

100 g ongezouten pinda’s, geroorsterd

1 rode peper, in dunne ringetjes

scheutje zonnebloemolie

Bereiding:

Bereid de mihoen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat goed uitlekken. Kook de haricots verts in water met wat zout in 4 minuten beetgaar. Laat uitlekken en afkoelen. Meng het limoensap met de vissaus, suiker, knoflook, gember en 3 el zonnebloemolie tot de suiker is opgelost. Meng de dressing met de mihoen. Proef en voeg naar smaak peper en zout (of meer vissaus) toe. Als je het frisser wilt voeg je meer limoensap toe. Schep de haricots verts, de garnalen, bosui en de kruiden erdoor. Laat even staan en proef of er nog iets bij moet. Garneer met de pinda’s. Voeg rode peper naar smaak toe.

Tip: houd je niet van pittig eten? Verwijder dan de zaadlijsten van de peper, of laat de peper weg.

Bron/beeld: CookLoveShare