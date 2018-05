Yum! Met dit recept maak je de lekkerste bloemkool van de barbecue

Als je denkt aan barbecueën, denk je waarschijnlijk aan een hoop vlees, vlees en nog eens vlees. Maar think again: het is het uitgelezen moment om te experimenten met gegrilde groenten. Wat dacht je bijvoorbeeld van een geroosterde bloemkool van de barbecue? Oil & Vinegar vertelt je hoe je ‘m het lekkerst maakt.

Ingrediënten voor 4 personen:

1 bloemkool

12 el Olio di Oliva Aglio

¼ bosje basilicum (ca. 8 takjes)

¼ bosje peterselie (ca. 8 takjes)

80 g oude kaas

4 el Vadouvan Bistro Sauce

sap van een halve citroen zout

2 el Lemon & White Pepper Seasoning

Bereiding:

Verwarm je barbecue voor tot 180 °C. Wrijf de bloemkool in met vier eetlepels Olio di Oliva Aglio en bestrooi met twee eetlepels Lemon & White Pepper Seasoning. Leg de bloemkool op de BBQ en rooster ongeveer 40 minuten. Keer de bloemkool regelmatig tot alle zijden egaal bruin kleuren. Voor het maken van de groene kruidensaus meng je de basilicum, peterselie, citroensap, zout en acht eetlepels Olio di Oliva Aglio met de staafmixer tot het een gladde massa is. Snijd de bloemkool in stukken. Verdeel de Vadouvan Bistro Sauce en de groene- kruidensaus over de bloemkool en rasp er wat oude kaas over. Maal wat Lemon & White Pepper Seasoning bovenop om het helemaal af te maken.

Bron/beeld: Oil & Vinegar